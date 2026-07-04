Al límite: 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio agravan la previsión de apagones en Cuba este sábado

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Cuba afronta este sábado una jornada eléctrica crítica: once unidades termoeléctricas están fuera de servicio -seis en avería y cinco en mantenimiento- mientras la Unión Eléctrica proyecta un déficit para la noche de 2,050 MW, debido a una disponibilidad de apenas 1,050 MW frente a una demanda estimada de 3,100 MW.

Según el parte oficial, la afectación durante el horario pico nocturno será de 2,080 MW, cifra que condena a millones de cubanos a largas horas sin electricidad. Para el mediodía, ya se proyectaba en 1,550 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Las unidades en avería son las número 6 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, en el Mariel; la Antonio Guiteras, en Matanzas; la unidad 6 de la Diez de Octubre, en Nuevitas; la 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la 3 de la Antonio Maceo, en Renté.

En mantenimiento se encuentran el bloque 5 de la CTE Máximo Gómez; el 3 de la CTE Ernesto Guevara, en Santa Cruz; las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo y la 5 de la CTE Diez de Octubre.

A ese cuadro se suma que 106 centrales de generación distribuida permanecen paradas por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.

El viernes, el servicio estuvo interrumpido las 24 horas en todo el país, incluyendo la madrugada, con una afectación máxima de 2,221 MW a las 8:00 pm.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital tampoco escapó: la afectación máxima llegó a 586 MW y al cierre de su nota aún había 407 MW sin restablecimiento, «sin horario previsto».

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La noche del viernes estuvo marcada además por una falla en la Subestación Victoria de Girón, en La Habana, que a las 8:08 pm provocó alta oscilación en el sistema y la salida abrupta de las unidades Renté 3 y Felton 1.

La Empresa Eléctrica de Granma explicó que la provincia quedó completamente desconectada como medida de protección: «Se produjo una caída brusca de frecuencia, lo que conlleva a que se desconecte la provincia de Granma para evitar el colapso del Sistema Electroenergético Nacional».

El deterioro no es coyuntural. La CTE Antonio Guiteras -la mayor termoeléctrica del país- acumula 17 salidas del sistema en lo que va de año y no recibe mantenimiento capital desde 2010.

El director de la UNE, Román Pérez Castañeda, reconoció la necesidad de esa intervención pero admitió que «la situación del país todavía no lo permite».

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió ese mantenimiento para finales de 2025, lo pospuso en diciembre y volvió a mencionarlo en abril de 2026 sin fijar fecha concreta: un patrón de promesas incumplidas que resume la gestión del régimen ante la peor crisis energética de su historia.

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo para su sistema eléctrico, pero solo produce 40,000. El corte del suministro venezolano en enero de 2026 agravó una situación que ya era insostenible.

Desde el 1 de julio se registran protestas, cacerolazos y bloqueos de calles en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, con consignas que escalan de «¡Queremos corriente!» a «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!». El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, la cifra más alta desde el 11 de julio de 2021.