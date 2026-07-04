Al límite: 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio agravan la previsión de apagones en Cuba este sábado

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Cuba afronta este sábado una jornada eléctrica crítica: once unidades termoeléctricas están fuera de servicio -seis en avería y cinco en mantenimiento- mientras la Unión Eléctrica proyecta un déficit para la noche de 2,050 MW, debido a una disponibilidad de apenas 1,050 MW frente a una demanda estimada de 3,100 MW.
Según el parte oficial, la afectación durante el horario pico nocturno será de 2,080 MW, cifra que condena a millones de cubanos a largas horas sin electricidad. Para el mediodía, ya se proyectaba en 1,550 MW.
Las unidades en avería son las número 6 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, en el Mariel; la Antonio Guiteras, en Matanzas; la unidad 6 de la Diez de Octubre, en Nuevitas; la 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la 3 de la Antonio Maceo, en Renté.
En mantenimiento se encuentran el bloque 5 de la CTE Máximo Gómez; el 3 de la CTE Ernesto Guevara, en Santa Cruz; las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo y la 5 de la CTE Diez de Octubre.
A ese cuadro se suma que 106 centrales de generación distribuida permanecen paradas por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.
El viernes, el servicio estuvo interrumpido las 24 horas en todo el país, incluyendo la madrugada, con una afectación máxima de 2,221 MW a las 8:00 pm.
La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital tampoco escapó: la afectación máxima llegó a 586 MW y al cierre de su nota aún había 407 MW sin restablecimiento, «sin horario previsto».
La noche del viernes estuvo marcada además por una falla en la Subestación Victoria de Girón, en La Habana, que a las 8:08 pm provocó alta oscilación en el sistema y la salida abrupta de las unidades Renté 3 y Felton 1.
La Empresa Eléctrica de Granma explicó que la provincia quedó completamente desconectada como medida de protección: «Se produjo una caída brusca de frecuencia, lo que conlleva a que se desconecte la provincia de Granma para evitar el colapso del Sistema Electroenergético Nacional».
El deterioro no es coyuntural. La CTE Antonio Guiteras -la mayor termoeléctrica del país- acumula 17 salidas del sistema en lo que va de año y no recibe mantenimiento capital desde 2010.
El director de la UNE, Román Pérez Castañeda, reconoció la necesidad de esa intervención pero admitió que «la situación del país todavía no lo permite».
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió ese mantenimiento para finales de 2025, lo pospuso en diciembre y volvió a mencionarlo en abril de 2026 sin fijar fecha concreta: un patrón de promesas incumplidas que resume la gestión del régimen ante la peor crisis energética de su historia.
Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo para su sistema eléctrico, pero solo produce 40,000. El corte del suministro venezolano en enero de 2026 agravó una situación que ya era insostenible.
Desde el 1 de julio se registran protestas, cacerolazos y bloqueos de calles en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, con consignas que escalan de «¡Queremos corriente!» a «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!». El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, la cifra más alta desde el 11 de julio de 2021.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las principales causas de los apagones en Cuba?
Las principales causas de los apagones en Cuba son las averías en las termoeléctricas y la falta de combustible. El sistema eléctrico nacional enfrenta problemas estructurales, falta de mantenimiento en las plantas y una escasez crítica de petróleo, agravada por la interrupción del suministro desde Venezuela y la insuficiencia de la producción local. Además, la falta de inversión en infraestructura y la dependencia de fuentes externas han exacerbado la situación.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética afecta gravemente a la población cubana con apagones de hasta 24 horas diarias. Esta situación impacta en la vida cotidiana, afectando servicios esenciales como hospitales, escuelas y transporte. La desesperación ha llevado a protestas en diversas partes del país, con ciudadanos exigiendo mejoras en el suministro eléctrico y denunciando la gestión del gobierno.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha prometido realizar mantenimientos en las plantas termoeléctricas, pero no ha concretado fechas. A pesar de reconocer la necesidad de intervenciones urgentes, la falta de recursos y planificación ha impedido mejoras significativas. El gobierno también ha intentado justificar la crisis señalando factores externos, sin asumir responsabilidad por la falta de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico.
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¿Qué rol juegan las energías renovables en la crisis eléctrica de Cuba?
Las energías renovables, como la solar, aportan una cantidad limitada de energía y no resuelven el déficit nocturno. Aunque Cuba cuenta con parques solares fotovoltaicos, su contribución es insuficiente debido a la falta de sistemas de almacenamiento que permitan utilizar esa energía durante las horas de mayor demanda, especialmente por la noche.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.