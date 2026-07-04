Sandro Castro envía mensaje a Marco Rubio: en su infinita bondad quiere ayudar a repartir los 100 millones

El nieto de Fidel Castro ha encontrado su nuevo llamado: ser el intermediario entre Washington y el pueblo cubano. Sandro Castro, influencer de 33 años con más de 164,000 seguidores en Instagram, publicó un reel dirigido directamente al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ofreciéndose con toda la generosidad de su linaje para ayudar a distribuir los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que Washington ha puesto sobre la mesa para el pueblo cubano.

El video, presentado como «un asunto de corazón», arranca con una solemnidad digna de un discurso de Estado: «Yo me dirijo hoy hacia el gobierno de los Estados Unidos y su secretario, Marco Rubio, porque yo quiero entender una cosa». La cosa que quiere entender, al parecer, es por qué nadie lo había llamado antes.

Castro argumenta que la comunidad cubana en EE.UU. «lleva rato ayudando a través de artistas e influencers» y que ahora le toca el turno a él. Con la modestia que lo caracteriza, se ofrece como algo más que un simple influencer: «Yo más que un influencer quiero que sepa que pueden contar conmigo para hacer esto, porque todo por ayudar a mi pueblo siempre».

El ofrecimiento llega en un momento peculiar. El Departamento de Estado formalizó la oferta de los 100 millones el 13 de mayo de 2026, con una condición que el régimen no ha podido digerir: que la distribución se realice exclusivamente a través de organizaciones independientes como la Iglesia Católica, Cáritas o Samaritan's Purse, sin que GAESA —el brazo económico-militar de la dictadura— toque un solo centavo.

El régimen primero calificó la oferta de «fábula», luego dijo estar «dispuesto a escuchar» y finalmente Miguel Díaz-Canel se burló públicamente de ella en junio, sentenciando que «parece un chiste». Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este viernes que el ofrecimiento está listo para distribuirse este mes de julio, e incluye alimentos y medicinas, lo cual desmiente las afirmaciones del gobernante cubano, según una nota publicada por el periodista Wilfredo Cancio Isla.

Es en ese vacío de bloqueo gubernamental donde aparece Sandro Castro, dispuesto a tender la mano que el régimen se niega a extender, aunque sea la mano de la familia que construyó ese mismo régimen.

La propuesta del nieto del Comandante contrasta de manera brutal con la realidad que vive el pueblo al que dice querer ayudar. El 89% de la población cubana vive en pobreza extrema. Más de un tercio de los hogares reporta hambre. Los apagones oscilan entre las 20 y 40 horas diarias, con déficits eléctricos que han superado los 2,000 MW repetidas veces en las últimas semanas: situación agravada desde que la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero de 2026, privó a Cuba de su principal fuente de crudo subsidiado.

Solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible, y la mortalidad infantil se ha duplicado hasta 9,9 por cada 1,000 nacimientos. Para rematar, 20,000 toneladas de alimentos donados por la ONU permanecían recientemente sin distribuir por falta de combustible.

En ese contexto, el hombre que se define como «revolucionario sí, comunista no» y asegura que «soy de pueblo igual que todos» —mientras protagoniza un estilo de vida que pocos cubanos podrían imaginar— se postula como el canal humanitario que Washington necesita. Enternecedor

Los cibernautas no tardaron en reaccionar con una mezcla de incredulidad, sarcasmo e indignación. Algunos señalaron la ironía de que un miembro de la familia que gobernó Cuba durante décadas se presente ahora como el salvador del pueblo que esa misma familia empobreció. Otros simplemente preguntaron si Rubio ya había respondido. Nadie, al parecer, se tomó la oferta demasiado en serio.

Este episodio es el último de una larga saga de actuaciones virales del nieto de Fidel: el video filtrado junto a un imitador de Trump insinuando la venta de Cuba, la promesa de cerveza de por vida a quien bautizara a su hija como «Cristach», y la cobertura del New York Times que lo retrató como el influencer más insólito de la isla. Ahora añade a su currículum haberse ofrecido como intermediario humanitario ante el secretario de Estado de la potencia que su abuelo convirtió en enemigo número uno durante más de seis décadas.

Un cibernauta, en franco estilo repartero cubano, le respondió al angelical Sandrito: «Papi, deja la muela esa».