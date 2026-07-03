EE.UU. confirma que la ayuda de 100 millones de dólares para Cuba comenzará a entregarse en julio

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El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este viernes que la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares ofrecida a Cuba está lista para distribuirse este mes de julio, e incluye alimentos y medicinas, desmintiendo así las afirmaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, según una investigación de Café Fuerte publicada por el periodista Wilfredo Cancio Isla.

Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró directamente a Café Fuerte: «Podemos confirmar que la ayuda está lista para ser enviada y que el régimen ilegítimo de Miguel Díaz-Canel ha estado retrasando las aprobaciones. Esperamos grandes envíos en julio, si el régimen lo permite».

Las declaraciones del funcionario responden a afirmaciones recientes de Díaz-Canel, quien en una entrevista al Grupo de Comunicación Corripio de República Dominicana —publicada íntegramente en el diario oficialista Granma el 25 de junio— sostuvo que la ayuda no llegaría hasta después de septiembre y que no incluiría alimentos ni medicinas.

El Departamento de Estado rechazó esa versión con contundencia: «Eso es total y absolutamente falso. Los envíos ofrecidos por el Departamento de Estado incluyen alimentos, tal como quedó demostrado durante las inspecciones realizadas en las fases de ayuda humanitaria tras el huracán Melissa [octubre de 2025] y esto puede ser verificado por la Iglesia Católica y otras ONG».

Díaz-Canel también insinuó en esa entrevista que la supuesta demora obedecería a que la administración de Donald Trump está «haciendo algunos cálculos de tiempo» sobre lo que va a pasar en Cuba.

La fuente del Departamento de Estado añadió que Washington ha ofrecido llevar a la isla varias organizaciones no gubernamentales de prestigio para prestar servicios de atención médica, pero el régimen se ha negado a aceptarlo.

El paquete de 100 millones fue ofrecido oficialmente en mayo de 2026, tras dos montos previos de ayuda por un total de 9 millones de dólares que comenzaron a enviarse en enero como respuesta a los daños del huracán Melissa, que azotó el oriente cubano en octubre de 2025 y afectó a aproximadamente un millón de personas.

Captura de Facebook

El gobierno cubano aceptó formalmente la propuesta de los 100 millones. A mediados de junio, el Departamento de Estado detalló la distribución del paquete: 60 millones serán gestionados por la Iglesia Católica y los restantes 40 millones a través de organizaciones no gubernamentales de máxima confiabilidad.

Como parte de las coordinaciones, el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, Mike Hammer, se reunió con Sean Callahan, presidente de Catholic Relief Services, con Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba, y con Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.

La embajada de Estados Unidos indicó en una nota que en esos encuentros «se abordó la coordinación para distribuir la ayuda humanitaria para los cubanos de a pie, con el objetivo de garantizar que el apoyo llegue de manera eficaz a quienes más lo necesitan».

Hasta la fecha, Cáritas reporta haber entregado el 82% de los donativos humanitarios anteriores, beneficiando a unas 8,800 familias en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Bayamo y Guantánamo.

Todo este proceso transcurre en medio de conversaciones bilaterales secretas iniciadas a comienzos de 2026, en las que la ayuda humanitaria, el petróleo y la energía han sido temas centrales, según confirmó a Café Fuerte una fuente en Washington.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla declaró el martes que las negociaciones con EE.UU. no muestran ningún progreso, aunque reconoció que las delegaciones estadounidenses han sido «generalmente respetuosas», en contraste con las sanciones y amenazas que se producen de manera paralela.