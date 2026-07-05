Cubana con I-220A y madre de un niño de tres años es detenida por ICE

Agente de ICE (i) y Madre cubana detenida por ICE junto a su hijo de 3 años (d)

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Tania Romero Naranjo, una joven cubana de 24 años natural de la Isla de la Juventud, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 26 de junio mientras acudía a una cita de supervisión de rutina

Un reciente reporte del periodista de Univision, Javier Díaz, precisó que Romero Naranjo reside en la ciudad Portland, Texas, lleva cuatro años en el país y entró a Estados Unidos con el formulario I-220A, un documento que -como es sabido- no otorga estatus legal definitivo ni equivale a un parole, dejando a sus portadores en un limbo migratorio permanente.

Una madre trabajadora separada de su hijo

El caso tiene un componente humano que ha conmovido a cientos de personas desde que se dio a conocer el caso: la joven es madre de un niño de tres años que es ciudadano estadounidense y que, desde la detención de su madre, ha quedado al cuidado de su padre.

Díaz describió al esposo como «desesperado ante esta crisis familiar» y destacó que durante sus cuatro años en el país Tania no acumuló antecedentes penales y se desempeñó en un trabajo de alto riesgo.

La joven aplicaba materiales ignífugos para prevenir incendios en refinerías de petróleo, una labor que, según el periodista, «no todas las mujeres se atreverían a realizar».

La familia exige que no sea deportada a Cuba o que, al menos, pueda esperar el resultado de su proceso migratorio en libertad. «La familia necesita ser escuchada y que no deporten a Cuba a Tania pues la separarían de su hijo ciudadano americano», concluyó el comunicador.

Fuente: Captura de Facebook/Javier Díaz

La publicación de Díaz generó una avalancha de reacciones dominadas por la solidaridad.

«Que deporten a quienes delinquen, pero no a personas trabajadoras y sin antecedentes», escribió un usuario, en una postura que es compartida por cientos de comentarios similares.

Otros señalaron la raíz estructural: «El problema es que muchos fueron mal procesados; eso los dejó en un limbo legal muy difícil».

El limbo de los I-220A: Un problema que afecta a cientos de miles de cubanos.

El formulario I-220A es una Orden de Libertad Bajo Reconocimiento emitida por ICE que permite a los migrantes permanecer fuera de custodia mientras su caso avanza, pero no les abre la vía de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permite solicitar la residencia permanente tras un año y un día en el país.

Se estima que entre 400,000 y 500,000 cubanos enfrentan esta situación en todo el territorio estadounidense, atrapados en una categoría que no les ofrece protección real frente a la deportación.

Desde el regreso de la administración Trump, en enero de 2025, las detenciones durante citas rutinarias se han convertido en un patrón documentado.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, y la agencia superó las 10,000 detenciones en solo cinco días a principios de este mes.

Presión política sin respuesta y casos similares

El de Tania no es un caso aislado.

En mayo, ICE detuvo a dos pastores cubanos en Harlingen, Texas, también durante una cita de supervisión.

La congresista republicana María Elvira Salazar envió el 18 de junio una carta formal al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiendo parole-in-place para cubanos con I-220A sin antecedentes penales.

«El I-220A no debería significar limbo legal. Durante años, miles de familias cubanas han vivido en la incertidumbre porque el gobierno trató casos similares de manera diferente. Eso no es justicia, y seguiré luchando hasta que estas familias reciban el trato justo que merecen bajo la ley», declaró Salazar.

El 11.º Circuito de Apelaciones en Atlanta celebró en diciembre de 2025 una audiencia sobre el estatus legal del I-220A, pero hasta la fecha no ha emitido fallo definitivo, dejando a cientos de miles de familias cubanas a la espera de una resolución que podría cambiar su destino.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre el caso.