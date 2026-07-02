ICE supera las 10,000 detenciones en cinco días y duplica el ritmo de arrestos

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos superó las 10,000 detenciones en apenas cinco días, prácticamente duplicando el ritmo de arrestos registrado a comienzos de año, según reveló este miércoles The New York Times, citado por la agencia EFE, a partir de documentos internos y entrevistas con funcionarios federales.

El número de arrestos diarios pasó de aproximadamente 1,000 a comienzos de 2026 a cerca de 2,000 por día, una meta que la Casa Blanca trasladó directamente a los agentes del ICE, según confirmaron tres funcionarios al diario neoyorquino.

Uno de esos funcionarios advirtió, sin embargo, que «no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de actividad».

A diferencia de los grandes operativos que la administración Trump desplegó con amplia cobertura mediática en ciudades como Chicago o Los Ángeles, la escalada reciente se ha ejecutado con un perfil más discreto, sin despliegues públicos de gran visibilidad.

Las detenciones se han llevado a cabo durante controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en la vía pública, según el rotativo.

El cambio de estrategia responde, según el NYT, a las críticas que generaron las operaciones de alto impacto realizadas en meses anteriores, que derivaron en un ajuste táctico por parte de la administración.

La ofensiva se produce en un momento en que la Corte Suprema amplió el margen de acción del Ejecutivo en materia migratoria, aunque también frenó el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales.

El repunte de arrestos se enmarca en la política de deportaciones masivas que el presidente Donald Trump ha impulsado desde su regreso al poder en enero de 2025, una de las principales promesas de su segundo mandato.

Desde entonces, la capacidad de detención del ICE creció de menos de 40,000 personas a más de 70,000, y los arrestos de personas sin antecedentes penales aumentaron un 2,450%.

La comunidad cubana ha sido especialmente afectada por esta escalada. Las detenciones de cubanos aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, y más de 42,000 cubanos en territorio estadounidense son considerados deportables por el Departamento de Seguridad Nacional.

La oficina del ICE en Miami lideró los operativos con un promedio de 120 arrestos diarios y más de 41,000 detenciones acumuladas desde enero de 2025 hasta abril de 2026.

El polémico centro de detención conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado en Florida, fue cerrado en junio de 2026 tras procesar casi 21,000 deportaciones, entre ellas las de numerosos cubanos con décadas de residencia en el país.

En paralelo, un juez federal de California anuló a nivel nacional políticas del ICE que permitían arrestos dentro de los tribunales de inmigración, en un revés legal para la administración.

El gobierno Trump tiene como meta expulsar un millón de personas en el año fiscal 2025-2026, y ha aprobado más de 200,000 millones de dólares para el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de cara al año fiscal 2027.