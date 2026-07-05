Cubanos envían mensajes sobre la libertad por los 250 años de independencia de EE.UU.

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Con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, la Embajada de EE.UU. en Cuba publicó este domingo un video con mensajes de cubanos sobre la libertad, bajo las etiquetas #Freedom250 y #ConCubanosDeAPie, en el que periodistas, activistas y ciudadanos de la isla expresan su anhelo de ver al país caribeño libre.
El video reúne voces de cubanos en el exilio y dentro de la isla que vinculan la celebración del bicentenario y medio estadounidense con sus propias aspiraciones de libertad, en un momento en que Cuba atraviesa una profunda crisis de apagones, escasez de agua, alimentos y medicamentos.
El periodista y activista Magdiel Jorge Castro, exiliado en España y figura central del activismo cubano, abre el video con una declaración contundente: «La libertad es más que un eslogan o una bandera, es poder creer, poder pensar, poder hablar libremente, sin miedo a sufrir consecuencias. Solo en libertad podremos tener la Cuba que nos merecemos los cubanos, una Cuba próspera».
El periodista Mario J. Pentón, radicado en Miami y una de las voces más seguidas de la diáspora cubana, subrayó que la libertad no puede darse por sentada: «Estados Unidos nació como una promesa de libertad, lo dice la constitución, es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la libertad, y para millones de cubanos también ha sido tierra de refugio, ha sido tierra de esperanza, ha sido tierra de oportunidades».
Rancel Arias Fonseca agradeció a EE.UU. por abrirle las puertas para perseguir sus sueños y expresó su deseo de que «algún día todos los cubanos puedan disfrutar de prosperidad, libertad y oportunidades para crecer sin tener que abandonar su tierra».
Por su parte Magaly Díaz Campillo destacó que «la libertad de expresión es muy importante, sin miedo a que te repriman por pensar diferente a otras personas».
Una cubana fue más directa al señalar al régimen: «Quiero una Cuba libre, donde el tirano que nos oprime se vaya y no seamos nosotros los que nos marchemos de nuestra tierra».
Un médico cubano que participó en el video reclamó una sanidad desligada de la política: «Anhelamos una Cuba donde la medicina esté al servicio de las personas y no de la ideología, donde cada paciente sea tratado con dignidad, donde los médicos puedan ejercer con libertad».
Caridad Merino conectó la libertad con las necesidades más básicas que hoy escasean en la isla: «Deseo la libertad de Cuba y que los cubanos que viven en Cuba tengan agua, comida y luz eléctrica, lo cual es necesario para vivir. Los Estados Unidos comparten una historia juntos y juntos debemos reconstruir Cuba».
El propio Magdiel Jorge Castro, quien en las últimas semanas ha difundido cacerolazos y protestas en La Habana, cerró el video con un llamado a que los jóvenes cubanos puedan quedarse en su país a emprender y crear riqueza, porque «la libertad es más que un derecho, es la condición indispensable para hacer posible todo lo demás».
Pentón puso el punto final con el deseo que resume el sentir de todos los participantes: «Mi deseo en estos 250 años es que esa luz de libertad que ha inspirado a esta gran nación también ilumine a nuestro país, a Cuba».
Preguntas frecuentes sobre la campaña #Freedom250 y el futuro de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la campaña #Freedom250?
#Freedom250 es una campaña global del Departamento de Estado de EE.UU. diseñada para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En Cuba, esta campaña adquiere un significado especial, ya que invita a los ciudadanos cubanos a expresar sus deseos de libertad y a compartir mensajes sobre la relación histórica entre ambos países.
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¿Cuál es el objetivo de los mensajes de los cubanos en el video de la embajada de EE.UU. en Cuba?
El objetivo de los mensajes es que los cubanos expresen su anhelo de libertad y un futuro mejor para su país. Los participantes, incluidos activistas, periodistas y ciudadanos comunes, destacan la importancia de la libertad de expresión y el deseo de vivir en una Cuba próspera y libre de opresión. Esto se enmarca en la celebración del 250 aniversario de la independencia de EE.UU.
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¿Por qué es significativa la celebración del 4 de julio en Cuba en 2026?
La celebración del 4 de julio de 2026 en Cuba es significativa porque coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y refleja un deseo de libertad compartido entre ambos países. La embajada de EE.UU. en La Habana ha utilizado este aniversario para lanzar un mensaje de esperanza y solidaridad con los cubanos que buscan un cambio político y social en la isla.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a la campaña #Freedom250?
El régimen cubano ha respondido con represión a la campaña #Freedom250, desplegando operativos para impedir la participación de activistas y opositores en eventos relacionados. Esta reacción subraya el control restrictivo del régimen sobre la libertad de expresión y las reuniones en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.