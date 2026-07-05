Cubanos envían mensajes sobre la libertad por los 250 años de independencia de EE.UU.

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Con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, la Embajada de EE.UU. en Cuba publicó este domingo un video con mensajes de cubanos sobre la libertad, bajo las etiquetas #Freedom250 y #ConCubanosDeAPie, en el que periodistas, activistas y ciudadanos de la isla expresan su anhelo de ver al país caribeño libre.

El video reúne voces de cubanos en el exilio y dentro de la isla que vinculan la celebración del bicentenario y medio estadounidense con sus propias aspiraciones de libertad, en un momento en que Cuba atraviesa una profunda crisis de apagones, escasez de agua, alimentos y medicamentos.

El periodista y activista Magdiel Jorge Castro, exiliado en España y figura central del activismo cubano, abre el video con una declaración contundente: «La libertad es más que un eslogan o una bandera, es poder creer, poder pensar, poder hablar libremente, sin miedo a sufrir consecuencias. Solo en libertad podremos tener la Cuba que nos merecemos los cubanos, una Cuba próspera».

El periodista Mario J. Pentón, radicado en Miami y una de las voces más seguidas de la diáspora cubana, subrayó que la libertad no puede darse por sentada: «Estados Unidos nació como una promesa de libertad, lo dice la constitución, es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la libertad, y para millones de cubanos también ha sido tierra de refugio, ha sido tierra de esperanza, ha sido tierra de oportunidades».

Rancel Arias Fonseca agradeció a EE.UU. por abrirle las puertas para perseguir sus sueños y expresó su deseo de que «algún día todos los cubanos puedan disfrutar de prosperidad, libertad y oportunidades para crecer sin tener que abandonar su tierra».

Por su parte Magaly Díaz Campillo destacó que «la libertad de expresión es muy importante, sin miedo a que te repriman por pensar diferente a otras personas».

Una cubana fue más directa al señalar al régimen: «Quiero una Cuba libre, donde el tirano que nos oprime se vaya y no seamos nosotros los que nos marchemos de nuestra tierra».

Un médico cubano que participó en el video reclamó una sanidad desligada de la política: «Anhelamos una Cuba donde la medicina esté al servicio de las personas y no de la ideología, donde cada paciente sea tratado con dignidad, donde los médicos puedan ejercer con libertad».

Caridad Merino conectó la libertad con las necesidades más básicas que hoy escasean en la isla: «Deseo la libertad de Cuba y que los cubanos que viven en Cuba tengan agua, comida y luz eléctrica, lo cual es necesario para vivir. Los Estados Unidos comparten una historia juntos y juntos debemos reconstruir Cuba».

El propio Magdiel Jorge Castro, quien en las últimas semanas ha difundido cacerolazos y protestas en La Habana, cerró el video con un llamado a que los jóvenes cubanos puedan quedarse en su país a emprender y crear riqueza, porque «la libertad es más que un derecho, es la condición indispensable para hacer posible todo lo demás».

Pentón puso el punto final con el deseo que resume el sentir de todos los participantes: «Mi deseo en estos 250 años es que esa luz de libertad que ha inspirado a esta gran nación también ilumine a nuestro país, a Cuba».