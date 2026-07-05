«Los quiero encontrar vivos o muertos»: Migrante venezolano busca con desesperación a su familia en La Guaira

Eduar Velázquez, un venezolano de 24 años que reside en Pereira, Colombia, lleva más de una semana recorriendo albergues y hospitales en La Guaira sin obtener ninguna noticia de los 6 familiares que desaparecieron cuando el doble terremoto del 24 de junio sacudió Venezuela.

Eduar estaba en videollamada con su familia en el momento exacto en que los dos sismos —de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos— golpearon el norte del país. A través de la pantalla, vio a su madre correr desesperada para proteger a Massimo, su hijo de cuatro meses. Esa fue la última imagen que tuvo de ellos.

Su madre, Estefanía, alcanzó a enviarle un video con escombros y humo antes de que las comunicaciones se cortaran definitivamente. El mensaje que acompañaba las imágenes resumía el horror: «El edificio está hundido, ya no sé qué más hacer».

La familia se encontraba en una fiesta infantil en el conjunto residencial Caribe, en la parroquia de Caraballeda, una de las zonas más devastadas por el sismo. Tres de los cuatro edificios del complejo —de 12 pisos y 416 apartamentos en total— se derrumbaron. Entre los desaparecidos hay 12 niños, el bebé Massimo y unos 15 adultos.

Ante el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Eduar emprendió un viaje terrestre de 819 kilómetros desde Pereira hasta Caracas el mismo día del terremoto, sorteando controles de seguridad y escasez de gasolina, con un único objetivo declarado: encontrar a su familia «vivos o muertos».

Una vez en La Guaira, lejos de quedarse paralizado por la angustia, Eduar se sumó a las labores de rescate junto a otros voluntarios. En los primeros dos días logró sacar con vida a nueve personas de entre los escombros.

«Tengo a mi familia ya hace una semana, no ha sido nada sencillo todo esto, pero los primeros dos días sacamos bastante gente viva aquí, yo saqué nueve personas y es lo que me mantuvo ahí», relató en un video difundido por la agencia EFE este sábado. «Si no ha llegado todavía mi familia, voy a sacar a las demás personas que pueda sacar», añadió.

Su historia refleja el drama transnacional que vive la diáspora venezolana tras el peor desastre sísmico registrado en el país desde 1900. Colombia alberga a más de 2,8 millones de venezolanos, muchos de los cuales perdieron o buscan a familiares que permanecían en Venezuela.

Otro caso que conmovió a la región fue el de Joarlys Rodríguez, migrante venezolana en Chile, cuyos tres hijos y su madre fueron hallados abrazados bajo los escombros en La Guaira.

El balance oficial al cierre de esta semana reporta al menos 2,645 muertos y 12,666 heridos. La ONU estima que cerca de 50,000 personas permanecen desaparecidas como consecuencia del doble terremoto, mientras que los daños materiales se calculan en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.

Eduar Velázquez sigue en La Guaira. Cada día que pasa sin noticias es un día más que sostiene su búsqueda con la misma determinación con la que sacó a nueve desconocidos de entre los escombros: «Los quiero encontrar vivos o muertos».