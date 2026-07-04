Migrante venezolana perdió a sus tres hijos y su mamá en terremoto: «Ella los tenía abrazados»

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Joarlys Rodríguez, una migrante venezolana que residía en Chile, regresó a su país tras el devastador doble terremoto del 24 de junio de 2026 y encontró la peor noticia posible: sus tres hijos y su madre habían muerto, hallados sin vida y abrazados bajo los escombros de su vivienda.

En entrevista con Telemundo, Rodríguez describió lo vivido como «horrible» y resumió su desgarro con una frase que lo dice todo: «Es un dolor de hija y de madre».

Fue su hermano quien localizó los cuerpos la noche misma del sismo.

Según el relato de la familia, la madre de Joarlys había reunido a los niños —sus propios nietos— en el baño de la casa cuando llegaron los temblores, y allí los encontraron: ella los tenía abrazados.

Rodríguez, que emigró a Chile en busca de mejores condiciones de vida como tantos otros venezolanos, dejó a sus hijos al cuidado de su madre mientras trabajaba en el exterior.

El terremoto convirtió esa separación en una pérdida irreparable.

Actualmente se encuentra en Venezuela y no puede regresar a Chile debido a su estado emocional.

El doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio es considerado el más destructivo en la historia del país desde 1900.

El primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 hora local con epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo; apenas 39 segundos después se produjo un segundo temblor de magnitud 7.5, con epicentro cerca de Yumare, en el estado Yaracuy.

Los estados más golpeados fueron La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Al 3 de julio, la cifra oficial de fallecidos ascendía a 2.645, con más de 12.666 heridos y 6.462 personas rescatadas, según el Ministerio de Comunicación del gobierno venezolano.

Sin embargo, esas cifras han sido ampliamente cuestionadas: la ONU estima hasta 50.000 desaparecidos, y el Servicio Geológico de Estados Unidos calculó con una probabilidad de entre 42% y 44% que el total de muertos podría superar las 10.000 personas.

El caso de Joarlys no es el único que refleja el drama de la diáspora venezolana ante esta catástrofe.

Otro testimonio desgarrador es el de Cristian Rebolledo, venezolano que perdió a su hija y dos nietos en Tanaguarenas y aun así continuó participando en las labores de rescate.

En Chile residen más de 700.000 venezolanos, muchos de los cuales dejaron a sus familias en Venezuela.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno chileno autorizó salvoconductos humanitarios para que venezolanos con pasaportes vencidos pudieran regresar a su país a reencontrarse con sus seres queridos o colaborar en la reconstrucción.

Este sábado, nueve días después del sismo inicial, un colegio en Caracas colapsó, lo que evidencia que la emergencia estructural en Venezuela está lejos de terminar.