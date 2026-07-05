EE.UU. hace historia con la mayor armada de veleros jamás vista por su 250 aniversario

Una armada de veleros históricos sin precedentes surcó este sábado el río Hudson para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos, en lo que se convirtió en uno de los espectáculos marítimos más impresionantes de la historia moderna.

La flota más grande jamás reunida para tal evento —48 grandes veleros que representan 20 naciones extranjeras, con un total de 44 países presentes en el puerto— navegó desde el puente Verrazzano-Narrows hasta el puente George Washington, pasando frente a la Estatua de la Libertad.

El evento, denominado Sail4th 250, se extendió desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, con la flota desfilando frente al Museo Intrepid alrededor de las 11:00 de la mañana.

Se estima que unos seis millones de espectadores a lo largo de 15 millas de costa presenciaron el paso de los veleros, en una jornada que quedará en los registros como la cuarta vez que Nueva York acoge este tipo de revista naval y la séptima a nivel nacional, tras los precedentes de 1976, 1986 y 2000.

Entre los buques participantes figuraron el Juan Carlos I de España, el FGS Sachsen de Alemania, el Munmu the Great de Corea del Sur, La Esmeralda de Chile, el histórico velero italiano Americo Vespucci y un buque escuela de Ecuador, entre muchos otros.

Complementando el desfile marítimo, más de 120 aeronaves militares de Estados Unidos y países aliados sobrevolaron el Hudson en una revista aérea histórica.

Los Blue Angels de la Marina estadounidense lideraron el paso, mientras que la Patrouille de France —la escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea francesa— trazó los colores rojo, blanco y azul sobre el río, pasando frente al World Trade Center y la Estatua de la Libertad en el marco de la misión «Liberté 250», que conmemora el apoyo de Francia a la Guerra de Independencia americana.

El vicepresidente JD Vance participó como oficial revisor a bordo del destructor USS Farragut durante la Revista Naval Internacional 250, que se extiende del tres al ocho de julio con más de 70 buques de guerra de Estados Unidos y aliados, incluyendo el portaaviones USS Nimitz y el buque de asalto anfibio USS Kearsarge.

Uno de los momentos más virales de la jornada fue una formación en la que cientos de embarcaciones se organizaron sobre el agua para dibujar una gigantesca bandera de Estados Unidos visible desde el aire, imagen que circuló masivamente en redes sociales.

Las celebraciones del «Freedom 250» en Nueva York se enmarcan en una jornada de conmemoraciones a escala nacional que incluyó el 50 aniversario del espectáculo de fuegos artificiales de Macy's, lanzados desde el East River y el Hudson River, así como un récord Guinness de 860,000 efectos pirotécnicos en 40 minutos en el National Mall de Washington D.C.

El impacto económico estimado del Sail4th 250 para la ciudad de Nueva York asciende a 2,850 millones de dólares, según datos recogidos por Telemundo Atlanta, lo que convierte a este evento en uno de los más rentables de la historia reciente de la ciudad.

La participación francesa tiene una dimensión simbólica especial: Francia fue aliada clave de las colonias americanas durante la Guerra de Independencia (1775-1783), aportando financiamiento, tropas y liderazgo militar.

La misión «Liberté 250» de la Patrouille de France honra explícitamente ese vínculo histórico, cerrando con un gesto de amistad transatlántica una celebración que el propio Fox News describió como «el mayor orgullo americano».