Cubana tras casi 50 años en EE.UU. celebra 4 de julio: "Mi honra y gloria es para este país"

Una cubana residente en Estados Unidos desde hace casi cinco décadas se convirtió en protagonista de las redes sociales al publicar un emotivo video en TikTok en el que defiende con firmeza su amor y lealtad hacia el país que la acogió, en respuesta a quienes cuestionaban su sentido de pertenencia.

La autora del video, conocida en la plataforma como @la_patrona1960, grabó el clip el 3 de julio, víspera del Día de la Independencia de Estados Unidos, y en menos de 49 segundos dejó un testimonio que resonó ampliamente entre la comunidad cubana en el exilio.

«Mi honra y la gloria es para este país y si tengo que dar la vida la doy porque es el país que me lo ha dado todo», declaró la mujer con evidente emoción, dirigiéndose directamente a quienes la interrogaban sobre su lealtad.

En el video, la cubana precisa que lleva entre 46 y 47 años viviendo en territorio estadounidense, lo que situaría su llegada alrededor de 1979, y que desde hace 25 años es ciudadana americana. Entre los motivos de su gratitud, menciona a sus tres hijos, sus cuatro nietos y las oportunidades que el país le brindó.

«Sobre todo mis tres hijos y mis cuatro nietos y grandes oportunidades», subrayó, antes de cerrar el video con un mensaje cargado de afecto: «Te amo Estados Unidos, que Dios te bendiga siempre, amén».

El testimonio encarna la experiencia de toda una generación de cubanos que emigraron a finales de los años setenta, muchos de ellos beneficiados por la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que les permitió obtener la residencia permanente tras un año y un día de presencia en el país, y posteriormente la ciudadanía plena.

Esta generación se integró profundamente en la sociedad estadounidense, en especial en el sur de Florida, y desarrolló un fuerte sentido de identidad cubanoamericana marcado por la gratitud hacia su país adoptivo y el rechazo al régimen que los obligó a partir.

El video acumuló más de 123,000 vistas, 3,166 «me gusta» y 778 comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos de la comunidad cubana en TikTok durante las celebraciones del 4 de julio.

El contraste con la situación de miles de cubanos recién llegados resulta notable: más de 500,000 compatriotas permanecen actualmente en un limbo migratorio con el formulario I-220A, sin acceso claro a la residencia permanente, mientras quienes llegaron décadas atrás celebran ya como ciudadanos plenos.

La publicación del video en vísperas del 4 de julio no fue casual: para la comunidad cubana en el exilio, el Día de la Independencia estadounidense tiene un peso simbólico especial, pues representa la reafirmación de la libertad que no pudieron ejercer en Cuba bajo la dictadura.

«Felicidades este gran país, el mejor país del mundo, el país de todo», concluyó @la_patrona1960, resumiendo en pocas palabras lo que para muchos cubanos de su generación significa haber construido una vida lejos de la Isla.