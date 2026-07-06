Abogado Willy Allen y su familia con 250 años de historia en EE.UU.

El abogado cubanoamericano Willy Allen reveló este lunes, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos, que su familia lleva dos siglos y medio vinculada a la historia del país, desde los campos de batalla de la guerra de independencia hasta un pequeño pueblo de Maryland donde hoy vive su primo hermano.

La anécdota surgió antes de que Allen abordara el caso de una madre cubana detenida por ICE, cuando la conductora del programa, Tania Costa, le preguntó cómo había vivido el Día de la Independencia. La respuesta abrió una ventana a una historia familiar poco conocida.

«Mira, un antepasado mío fue capitán de las milicias de Maryland y peleó por la independencia de los Estados Unidos y se llamaba Edward Allen», contó el abogado.

Según Allen, ese vínculo con el pasado no quedó en el olvido. Una prima hermana suya realizó hace décadas una exhaustiva investigación genealógica que permitió rastrear el linaje y descubrir detalles sorprendentes sobre la vida de Edward Allen tras la guerra.

«Hoy, 250 años después de la independencia americana, mi primo hermano Roberto Allen vive en lo que había sido la finca de Edward, no en la finca propia, pero en el terreno que eventualmente él vendió y se convirtió en un pueblo», explicó.

La investigación familiar también reveló que Edward Allen no se conformó con haber combatido por la nueva nación. A principios del siglo XIX, llevó al gobierno federal ante los tribunales. «Descubrimos que él, a principios del siglo XIX, le puso una demanda al gobierno federal por impuestos que le estaban cobrando y por el retiro como militar de la guerra de independencia que no le habían pagado, que estaba atrasado», detalló Allen.

El abogado resumió la historia con una frase que mezcla orgullo y humor. «Así que no solamente peleamos por la independencia del estado del imperio americano, pero también desde el principio le pusimos un pleito para que le pagaran a él deuda de su retiro como militar y que le redujeran los impuestos que le habían puesto a su finca».

El apellido Allen es inusual en Cuba, algo que el propio conductor del programa reconoció durante la conversación. Allen explicó que la rama familiar tiene origen islandés-escocés y llegó a la isla a través de Missouri, Kansas y finalmente Nueva York. «Hay, en realidad, dos familias Allen en Cuba, que no somos familia inmediata», aclaró.

Fue precisamente en Nueva York donde la historia familiar dio otro giro notable. El abuelo de Willy Allen, Nesbitt Allen, conoció allí a su abuela Rosalía Vives Vilches, quien estudiaba como pupila en el Sagrado Corazón de Nueva York en el siglo XIX. La pareja contrajo matrimonio en Manhattan en 1890.

Allen también mencionó que su hija vivió durante nueve años a tres cuadras del apartamento histórico donde vivieron Nesbitt y Rosalía tras casarse, y que lleva dos años en lista de espera para alquilar ese mismo apartamento.

El programa se transmitió en torno al 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos celebró los 250 años de su independencia con eventos masivos en Washington D.C., Filadelfia y Nueva York, entre otras ciudades.

Allen cerró su relato con una reflexión sobre la nación que su antepasado ayudó a fundar. «Lo que me gusta es que casi la mayoría, un gran parte del equipo del imperio, son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Así que el imperio gana con los productos que traen de los inmigrantes».