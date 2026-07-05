Revelan por qué más de 1,100 millones de dólares quedaron sin reclamar en la Lotería de Florida

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Más de 1,100 millones de dólares en premios de boletos de raspar nunca fueron cobrados en Florida durante los últimos dos años, según un análisis de datos realizado por Fresh Take Florida, el servicio de noticias de la Universidad de Florida.

La investigación revela que, aunque la mayor parte del dinero corresponde a miles de premios de bajo valor que sus dueños nunca reclamaron, también quedaron sin cobrar varias decenas de premios de 500,000 dólares o más, recoge el medio Sun Port Charlotte.

Entre los casos detectados figuran además unos 30,000 boletos premiados con 1,000 dólares cada uno que expiraron sin que sus propietarios reclamaran el dinero.

¿Por qué tantos premios terminan perdiéndose?

Las razones son diversas. Algunos jugadores consideran que no vale la pena desplazarse para cobrar premios pequeños; otros extravían los boletos o simplemente los desechan sin comprobar si resultaron ganadores.

Pero varios especialistas consultados por Fresh Take Florida apuntan a otro problema: la creciente complejidad de los juegos.

«Los juegos de raspar son muy confusos. Ahora hay muchísimos. Los jugadores no saben si han ganado o no», afirmó Rob Kohler, exfuncionario de la Lotería de Texas.

Según Kohler y otros críticos, mientras más difíciles sean las reglas y las distintas formas de ganar, mayor será la cantidad de premios que nunca llegan a reclamarse, lo que termina beneficiando económicamente a las loterías.

Una opinión similar expresó Tanya Fischer, conocida en YouTube como "GrandmaScratcher", donde reúne más de 100,000 suscriptores.

«Los símbolos ganadores cambian constantemente. En algunos boletos significan una cosa y en otros otra. A veces hay hasta cinco formas diferentes de ganar con un solo boleto», explicó.

No obstante, Fischer considera que los jugadores también deben asumir parte de la responsabilidad y recomienda verificar siempre los boletos antes de desecharlos, ya sea mediante la aplicación oficial de la Lotería de Florida, los escáneres instalados en establecimientos o directamente en la caja de las tiendas.

Boletos ganadores que terminan en la basura

El análisis recoge varios ejemplos de cómo incluso premios importantes pueden perderse por simples descuidos.

Alejandro Lara, un trabajador agrícola de 38 años residente en Ocala, confesó haber dejado vencer un premio de 1,000 dólares después de mudarse de estado.

«Raspo los boletos en mi auto y luego los tiro al suelo del otro lado. Así que al final del día, a veces los reviso y otras veces los tiro», relató.

En contraste, Ryan Wilkinson, de Gainesville, aseguró que su mayor premio —500 dólares— apareció en un boleto encontrado dentro del cubo de basura de una tienda de conveniencia.

«La gente desecha a los ganadores todo el tiempo», afirmó.

El dinero termina financiando la educación

Los informes anuales de la Lotería de Florida muestran que los premios no reclamados de los boletos de raspar alcanzaron 132 millones de dólares durante el año fiscal 2022-2023, aunque posteriormente descendieron a 60,4 millones en 2023-2024.

De acuerdo con la normativa vigente, los jugadores disponen de 60 días para reclamar un premio una vez que un juego es retirado de circulación. Transcurrido ese plazo, los boletos pierden toda validez.

El 80 % del dinero correspondiente a premios no reclamados se transfiere al Fondo Fiduciario para el Mejoramiento Educativo de Florida, que financia distintos programas educativos, entre ellos las becas universitarias Bright Futures.

Consultada sobre las conclusiones de la investigación, la Lotería de Florida respondió por escrito que mantiene su compromiso de garantizar «operaciones seguras, justas y transparentes» para cumplir su misión de financiar la educación pública en el estado.

En el pasado, la complejidad de este tipo de juegos ya ha generado controversias. En 2014, la Lotería de Texas retiró del mercado el boleto Fun 5's apenas seis semanas después de su lanzamiento, tras cientos de quejas de jugadores que aseguraban que el diseño inducía a pensar que habían ganado cuando en realidad no era así. El caso dio lugar a una demanda colectiva contra la empresa responsable de su diseño.