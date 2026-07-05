Crisis y descontrol: seis robos de combustible bajo investigación en entidades estatales de Trinidad, Sancti Spíritus

Este delito se tipifica como sabotaje con penas de tres a ocho años de privación de libertad

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La Fiscalía Municipal de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, mantiene abierto un proceso investigativo contra tres entidades estatales por seis presuntos delitos de robo de combustible y otros bienes materiales, informó este domingo el periódico oficial Escambray.

De acuerdo con la fiscal jefe del territorio, Marlines Hernández Mollineda, lo que agrava el caso es que todas las instalaciones afectadas contaban con sistemas de vigilancia y protección activos al momento de los hechos.

"Lo que más nos llama la atención es que en estos lugares había un sistema de vigilancia, de protección, para el cuidado de estos bienes, y por debilidades en el control ocurrieron estos hechos que representan una pérdida indudable, cuantiosa, para el Estado", declaró la funcionaria.

El proceso involucra a varios ciudadanos directamente responsables de la custodia de los recursos sustraídos. Las autoridades ya han recuperado parte de los bienes dentro de las propias instalaciones investigadas, aunque aún se aguarda por los peritajes técnicos.

"Se sigue profundizando en las investigaciones y se espera por los peritajes, aunque ya han sido ocupados bienes sustraídos en las instalaciones", precisó Hernández.

Desde el punto de vista legal, el robo de combustible tiene un tratamiento especialmente severo en Cuba. La fiscal explicó que este delito no se procesa como un robo ordinario, sino que se tipifica como sabotaje, con penas de entre tres y ocho años de privación de libertad, superiores a las del robo con fuerza —entre dos y cinco años— o el incumplimiento en la protección de bienes —entre seis meses y dos años.

"En las circunstancias actuales el rigor de las pesquisas es mayor por los daños que ocasiona a la economía del país la sustracción de recursos", subrayó la fiscal jefe.

El caso de Trinidad se inscribe en un patrón nacional de desvío de carburante desde el sector estatal, agravado por la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas.

El 14 de mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el país había agotado todas sus reservas: "No tenemos absolutamente nada de fuel oil, ni absolutamente nada de diésel".

Esa escasez extrema ha disparado el precio del diésel en el mercado informal hasta entre 3,500 y 8,000 pesos por litro, lo cual ha convertido el desvío de combustible estatal en un negocio sumamente lucrativo y multiplicado los robos en instalaciones del Estado.

Los casos se han repetido en toda la Isla en las últimas semanas. A inicios de junio, fuerzas del Minint detuvieron en el también espirituano municipio de Yaguajay un camión pipa con 6,000 litros de fuel oil robado procedente de pozos petroleros en Ciego de Ávila, lo que derivó en una investigación por posible sabotaje con cuatro imputados bajo prisión provisional.

A fines de ese mes, un hombre fue arrestado en Guantánamo mientras transportaba 120 litros de diésel en un triciclo eléctrico, y las autoridades hallaron además múltiples envases con combustible almacenados dentro de un grupo electrógeno.

La empresa estatal Cupet ha reconocido que en estos delitos participan trabajadores, custodios, jefes de brigada y directivos de las entidades afectadas, lo que evidencia que el problema no es circunstancial sino estructural.

Entre enero y agosto de 2025, el Minint reportó haber recuperado 350,000 litros de combustible robado en todo el territorio nacional.