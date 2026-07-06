Muere niño de 12 años en la Isla de la Juventud tras un accidente durante un vuelo tándem en parapente

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Un niño de 12 años identificado como Alejandro perdió la vida este sábado en la Isla de la Juventud tras un accidente ocurrido el sábado durante un vuelo tándem en parapente en la playa del MININT, en la zona de Cayos Los Monos, según confirmó el comunicado oficial del Club de Aviación de Cuba.

Captura Facebook/Club de Aviación de Cuba

El cuerpo del menor fue localizado alrededor de las 12:30 p.m. de este domingo, luego de más de 21 horas de búsqueda intensa, de acuerdo con información difundida por la página NiO Reportando un Crimen, que citó una fuente cercana a la familia. Alejandro residía con su familia en el reparto Abel Santamaría.

Según el comunicado del Club de Aviación de Cuba (CAC), el parapente —con un piloto tándem y el menor a bordo— despegó desde las proximidades de la playa.

Poco después, una fuerte corriente de viento los arrastró mar adentro, y la aeronave amerizó a unos 500 metros de la línea costera.

«Al parecer, en su esfuerzo por deshacerse de los arneses del parapente, el piloto perdió el control sobre el pasajero, que desapareció antes que el piloto pudiera evitarlo», señala el texto firmado por «La presidencia» del CAC.

El comunicado fue publicado en el grupo de Facebook «Deportes aéreos en Cuba (CAC)» y lleva la firma de René González Sehwerert, presidente del Club de Aviación de Cuba.

González es una figura pública conocida en la isla por haber integrado la llamada Red Avispa, una red de espionaje cubana que operó en Estados Unidos durante los años 90, por la que fue condenado por tribunales estadounidenses.

Tras su regreso a Cuba, el régimen lo designó Héroe de la República y le asignó la presidencia del CAC, organismo rector de los deportes aéreos en la isla.

En el comunicado, el CAC informó que las autoridades del orden público investigan las circunstancias del caso y están en contacto con la dirección del club.

Asimismo, anunció que una comisión del CAC, junto al Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), partirá el próximo martes hacia la Isla de la Juventud para sumarse a la investigación y evaluar los elementos legales, técnicos y de seguridad relacionados con el vuelo.

El vuelo tándem en parapente es una modalidad en la que un piloto certificado transporta a un pasajero en el mismo equipo. El amerizaje de emergencia representa un riesgo elevado, especialmente cuando los ocupantes deben liberarse de los arneses dentro del agua.

La nota del CAC concluye con un mensaje de condolencias: «El Club de Aviación de Cuba lamenta lo sucedido, y extiende a los familiares del menor fallecido sus más sinceras condolencias».

El club precisó que «se darán a conocer los resultados finales de la investigación una vez esta concluya».