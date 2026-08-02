Taxi Gacela pierde la dirección y se estrella contra un poste en Camagüey

Un taxi Gacela que transportaba pasajeros perdió la dirección este sábado y se estrelló contra un poste de luz en la ciudad de Camagüey, frente a la escuela secundaria Esteban Borrero,

Según informó en redes la influencer y activista Nara Yack (cuyo nombre real es Reyna Yacnara Barreto Batista), el choque derribó el poste por completo y dejó la cablería eléctrica desplegada sobre la calzada, lo que obligó a detener el tránsito en la zona. Toda el área quedó sin corriente eléctrica tras el accidente.

«Un rutero, una gacela, como quieran llamarlo, venía con pasajeros. Y presuntamente el carro perdió la dirección. Chocó contra un poste de luz, el cual lo derrumbó por completo. La cablería estaba desplegada en toda la carretera, el tránsito parado», describió la comunicadora.

El conductor resultó ser el más afectado. Ante la ausencia de una ambulancia en el lugar, fue trasladado de urgencia en un triciclo que casualmente pasaba por el sitio en ese momento. «Al conductor se lo llevaron de urgencia en un triciclo, que en ese momento estaba pasando por ahí», relató. No se reportaron fallecidos, solo heridos.

Los vecinos de la zona, que se encontraban en circuito especial eléctrico, reportaron efectos inusuales al momento del impacto. Según Yack, «todos sus equipos electrónicos comenzaron a parpadear y hacer ruido que normalmente no hacen».

El accidente se suma a una larga cadena de siniestros protagonizados por vehículos de este tipo. En abril de este año, una Gacela con 12 pasajeros fue impactada por un camión en el Vedado, dejando 17 lesionados. En enero, un accidente masivo en la Carretera Central de Jimaguayú, Camagüey, dejó dos fallecidos y 38 heridos.

Las Gacelas son microbuses que operan como taxis ruteros con rutas fijas en ciudades cubanas, gestionados por empresas estatales adscritas al Ministerio del Transporte. Tienen capacidad para aproximadamente 14 pasajeros y forman parte del transporte público complementario del país.

El hecho ocurre en el contexto de una profunda crisis del transporte en Cuba, con flotas envejecidas de entre 40 y 70 años, falta de mantenimiento y escasez de combustible. Según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, Cuba cerró 2025 con 7,538 accidentes de tránsito, 750 fallecidos y 6,718 lesionados. Las autoridades atribuyen entre el 72% y el 74% de los siniestros al factor humano, aunque reconocen que el deterioro del parque automotor y de la infraestructura vial agravan la situación.