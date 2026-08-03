Rescatan a ciudadano con fractura y múltiples lesiones en la Loma de la Cruz de Holguín

Bomberos y paramédicos rescatan una persona en la Loma de la Cruz, Holguín

Bomberos y personal del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Holguín rescataron a un ciudadano que sufrió una caída con fractura y diversas lesiones en la Loma de la Cruz, el cerro más emblemático de la ciudad de Holguín.

El operativo se desarrolló con el apoyo de pobladores de la zona, quienes acompañaron a los equipos de emergencia durante la intervención.

El ciudadano fue atendido en el lugar del accidente, inmovilizado de forma adecuada y trasladado con seguridad para garantizar su recuperación.

La fuente que reportó el incidente destacó el trabajo conjunto de los servicios de emergencia: «Nuestros valientes bomberos, el personal del SIUM y acompañados por el pueblo, demostraron una vez más el compromiso con la vida».

El operativo fue calificado de exitoso: «El ciudadano fue atendido de inmediato, inmovilizado y trasladado de manera segura para garantizar su pronta recuperación».

La Loma de la Cruz es una elevación icónica al norte de Holguín, accesible mediante una escalinata de 458 peldaños construida entre 1927 y 1950 con aportes de la propia población.

La combinación de escalones empinados, desnivel pronunciado y la constante afluencia de visitantes y practicantes de ejercicio físico convierte el sitio en un escenario con riesgo real de accidentes por caída.

Los bomberos de Holguín acumulan un historial reciente de intervenciones similares. En mayo del año pasado, rescataron a un anciano de 73 años atrapado por la crecida del río Marañón, quien presentaba lesiones por caída y posible fractura de cadera.

En diciembre, el mismo cuerpo evacuó a un paciente con fractura de cadera desde un edificio de cinco pisos en el Reparto Nuevo Holguín, utilizando equipos de seguridad y maniobras controladas.