Rescatan a ciudadano con fractura y múltiples lesiones en la Loma de la Cruz de Holguín

Bomberos y personal del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Holguín rescataron a un ciudadano que sufrió una caída con fractura y diversas lesiones en la Loma de la Cruz, el cerro más emblemático de la ciudad de Holguín.
El operativo se desarrolló con el apoyo de pobladores de la zona, quienes acompañaron a los equipos de emergencia durante la intervención.
El ciudadano fue atendido en el lugar del accidente, inmovilizado de forma adecuada y trasladado con seguridad para garantizar su recuperación.
La fuente que reportó el incidente destacó el trabajo conjunto de los servicios de emergencia: «Nuestros valientes bomberos, el personal del SIUM y acompañados por el pueblo, demostraron una vez más el compromiso con la vida».
El operativo fue calificado de exitoso: «El ciudadano fue atendido de inmediato, inmovilizado y trasladado de manera segura para garantizar su pronta recuperación».
La Loma de la Cruz es una elevación icónica al norte de Holguín, accesible mediante una escalinata de 458 peldaños construida entre 1927 y 1950 con aportes de la propia población.
La combinación de escalones empinados, desnivel pronunciado y la constante afluencia de visitantes y practicantes de ejercicio físico convierte el sitio en un escenario con riesgo real de accidentes por caída.
Los bomberos de Holguín acumulan un historial reciente de intervenciones similares. En mayo del año pasado, rescataron a un anciano de 73 años atrapado por la crecida del río Marañón, quien presentaba lesiones por caída y posible fractura de cadera.
En diciembre, el mismo cuerpo evacuó a un paciente con fractura de cadera desde un edificio de cinco pisos en el Reparto Nuevo Holguín, utilizando equipos de seguridad y maniobras controladas.
Preguntas frecuentes sobre el rescate en la Loma de la Cruz de Holguín
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se llevó a cabo el rescate en la Loma de la Cruz de Holguín?
El rescate fue realizado por bomberos y personal del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Holguín, con el apoyo de los pobladores locales. El ciudadano afectado fue atendido en el lugar, inmovilizado adecuadamente y trasladado de forma segura para su recuperación.
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¿Por qué la Loma de la Cruz en Holguín es considerada peligrosa?
La Loma de la Cruz es un lugar icónico y turístico en Holguín que cuenta con una escalinata de 458 peldaños. La combinación de escalones empinados, desnivel pronunciado y la constante afluencia de visitantes hace que sea un lugar con riesgo real de accidentes por caída.
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¿Cuál es la importancia histórica de la Loma de la Cruz en Holguín?
La Loma de la Cruz es importante históricamente porque la cruz en su cima fue colocada el 3 de mayo de 1790 por el fraile Francisco Antonio de Alegría. Desde entonces, el lugar es escenario de romerías religiosas cada mes de mayo y un punto turístico de referencia en la provincia de Holguín.
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¿Qué desafíos enfrentan los servicios de emergencia en Holguín?
Los servicios de emergencia en Holguín enfrentan una alta demanda operativa, con múltiples intervenciones recientes en situaciones de rescate por caídas y crecidas de ríos. El cuerpo de bomberos ha tenido que realizar rescates complejos, como evacuaciones en edificios altos y rescates en situaciones de inundación.
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