Willy Allen: "El gobierno de Cuba separó familias; nosotros no debemos hacer lo mismo"

El abogado de inmigración Willy Allen lanzó un llamado moral durante su programa semanal con Tania Costa en CiberCuba, al comparar la histórica separación de familias impuesta por el régimen cubano con las deportaciones que actualmente ejecuta el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, en el contexto del caso de una madre cubana con I-220A detenida por ICE mientras su hijo de tres años, ciudadano estadounidense, quedó al cuidado del padre.

El detonante del argumento fue la detención de Tania Romero Naranjo, cubana de 24 años con formulario I-220A, arrestada el 26 de junio en Portland, Texas, durante una cita rutinaria de supervisión con ICE.

Allen reconoció la contradicción que salta a la vista en este caso porque mientras ya hay jueces que han otorgado residencias a cubanos con I-220A, siguen los arrestos de ICE. «Para mí algo que es imposible perdonar u olvidar es que el gobierno de Cuba ha separado a las familias por décadas».

Desde esa premisa, el abogado extendió la crítica hacia la política migratoria estadounidense. «El Gobierno de Cuba, es cruel inhumano y separa familias. A mí me duele enormemente que nosotros en el imperio, que somos mucho mejor que el Gobierno de Cuba, también estemos separando familias». A lo que la presentadora respondió: «Se puede decir más alto, pero no más claro».

Otros participantes reforzaron el argumento al señalar que la alternativa de enviar a Cuba al niño, ciudadano americano, junto a su madre, tampoco es aceptable.

«Eso es más inhumano mandar para Cuba a un niño», señaló un espectador. Tania Costa añadió: «Yo sé que separarlo de la madre es duro, pero es que mandar ese niño para allá (Cuba), a pasar hambre, apagones, mosquitos y no poder dormir, eso es inhumano».

El espectador Roinel Velázquez intervino en el debate para pedir clemencia. «Señor, ponga la mano en ese niño que necesita a su mamá».

Allen también recurrió a un ejemplo personal presente en el programa para ilustrar el peso emocional de estas separaciones, recordando que Tania Costa se había reunido con su madre después de «más de 10 años» separadas.

Con formulario I-220A

El caso de Tania Romero Naranjo se inscribe en una crisis legal que afecta a entre 400,000 y 500,000 cubanos en Estados Unidos que poseen el formulario I-220A, una Orden de Libertad Bajo Reconocimiento emitida por ICE que no otorga estatus migratorio definitivo ni equivale a un parole, lo que les impide acogerse automáticamente a la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Algunos jueces han otorgado residencias a cubanos con I-220A interpretándolo como parole válido, pero el Departamento de Seguridad Nacional ha apelado esos fallos. El Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito en Atlanta celebró una audiencia en diciembre de 2025 y aún no ha emitido un fallo definitivo.

El régimen cubano lleva más de seis décadas separando familias. Desde 1959 impuso restricciones de salida y regreso, y durante la Operación Peter Pan entre 1961 y 1962 envió a más de 14,000 niños cubanos solos a Estados Unidos.

Pese al panorama incierto, Allen cerró con una nota de esperanza sobre los casos I-220A: «De verdad tengo esperanza».