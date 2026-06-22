Willy Allen advierte a cubanos con parole que en entrevista de residencia están preguntando fondo por el patrocinador

El abogado de Inmigración Willy Allen lanzó una advertencia directa a los cubanos que entraron a Estados Unidos mediante el parole humanitario: sus entrevistas de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano serán más intensas de lo esperado, con preguntas detalladas no solo sobre su historia en Cuba, sino también sobre la persona que los patrocinó.
Allen explicó que el historial de fraudes detectados en el programa de parole humanitario —conocido como CHNV— es la razón detrás de este escrutinio adicional. Mencionó un escándalo concreto: «Hubo una persona en Texas que había patrocinado a decenas de personas".
Según el abogado, los oficiales de USCIS no se limitarán a preguntar sobre la trayectoria del solicitante en la Isla. «No solamente te van a entrevistar sobre quién tú eres, en qué tú trabajabas en Cuba, qué tú hiciste en Cuba, cuál es tu historia en Cuba, en qué participaste y en qué no participaste. Aparte de tu historia, que te la van a hacer bien fuerte, te van a hacer preguntas bien detalladas sobre quién te patrocinó, qué tipo de ayudas recibiste en los Estados Unidos, qué tipo de relación tuviste con el patrocinador», advirtió.
Las preguntas que anticipó Allen son directas: ¿Le pagaste a un patrocinador?, ¿Sabes quién era?, ¿Cuál es tu relación con esa persona? El abogado reconoció que muchos cubanos tuvieron patrocinadores con quienes apenas tuvieron contacto real. «Fue mi primo que vive en Wisconsin y yo vine a vivir a Miami. En realidad no lo vi. Lo que sea, pero tu verdad. Prepárate».
Allen anticipó además que el grupo que recibirá las entrevistas más rigurosas será precisamente el de mayor volumen. «Sospecho que si van a identificar un grupo de cubanos para entrevistas más fuertes, va a ser los 120,000 que entraron por el parole humanitario».
Un elemento que hace urgente esta preparación es que la pausa que existía en las entrevistas de ajuste cubano ya fue levantada. «Ya no hay pausa», confirmó Allen, en línea con lo que la abogada Liudmila Marcelo reportó el 4 de junio sobre un «levantamiento silencioso» de esa pausa, con entrevistas ya realizadas en la oficina de USCIS en Jacksonville, Florida. Más tarde, el 12 de junio, USCIS confirmó el levantamiento de la pausa.
El fraude en el programa CHNV fue documentado desde 2024. El Departamento de Seguridad Nacional encontró 100,948 formularios presentados por apenas 3,218 patrocinadores «seriales», además de 100 direcciones usadas entre 124 y 739 veces y un número telefónico que aparecía en más de 2,000 formularios. En Miami, las autoridades federales detuvieron a Mario Henry García en abril de 2023, acusado de crear falsos patrocinadores financieros para trámites migratorios.
Para quienes tengan una entrevista programada, Allen ofreció cuatro recomendaciones concretas: ir acompañado de un abogado, prepararse con anticipación, tener todos los detalles correctos y llevar intérprete propio, ya que los abogados no pueden cumplir esa función simultáneamente.
El abogado resumió la situación con una imagen que no deja lugar a dudas: «Es como una lucecita roja que está ahora encendiéndose. Que no se puede tomar una entrevista de ajuste cubano a lo ligero».
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