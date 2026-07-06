Delcy Rodríguez crea unidad militar para atención de desastres en medio de críticas por el manejo de los terremotos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este domingo la creación de una unidad militar especializada en respuesta a emergencias, en un intento por contener las críticas al gobierno por la actuación de las fuerzas armadas tras el doble terremoto del 24 de junio que dejó más de 3,342 fallecidos en Venezuela.

El cuerpo se denominará «Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre» y quedará bajo el mando del general de brigada Pabón Castellanos, según anunció Rodríguez durante los actos por la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

«He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre», declaró la mandataria.

El anuncio llega en medio de señalamientos generalizados contra el gobierno por concentrar a los más de 14,000 militares desplegados en La Guaira en tareas de control del orden público, mientras las labores de búsqueda y rescate recayeron en los primeros días sobre voluntarios civiles y familiares de las víctimas.

Rodríguez rechazó esas críticas con firmeza: «Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos».

También descartó cualquier posibilidad de estallido social: «No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo».

En el mismo acto, Rodríguez graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó su despliegue inmediato hacia La Guaira, la región costera más devastada por los sismos, donde 158 de los 189 edificios de Catia La Mar quedaron destruidos y colapsaron infraestructuras críticas como el Hospital José María Vargas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Paralelamente, la presidenta encargada designó al ingeniero civil Francisco Garcés como nuevo ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Faría, quien ocupaba el cargo desde marzo.

Faría asumirá la presidencia de la Gran Misión Venezuela Renace, creada el sábado y adscrita a la Presidencia, con el mandato de coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura y brindar «respuestas oportunas a las familias afectadas».

Según cifras oficiales, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 —catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900— dejaron además 16,740 heridos y más de 17,000 personas sin vivienda, con 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Este domingo se cumplieron exactamente seis meses desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Los cambios en el gabinete anunciados este domingo se suman a una serie de modificaciones que han desmontado progresivamente el equipo de gobierno que dejó Maduro, detenido en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores.

La ONU ha estimado hasta 50,000 desaparecidos como consecuencia de los terremotos, cifra que el gobierno venezolano no ha reconocido oficialmente.