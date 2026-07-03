La Guaira antes y después de los terremotos: periodista muestra la tierra "que el mundo debe recordar"

La periodista venezolana Alejandra Oraa, nacida en La Guaira, publicó este jueves en su cuenta de X un emotivo video con imágenes de la región antes de los terremotos, como un llamado a no reducir su tierra natal a la tragedia que la convirtió en noticia mundial.

El material audiovisual fue grabado por Daril Jiménez, fotógrafo venezolano y creador del proyecto «Es La Guaira en Fotos», quien durante años documentó la belleza del estado costero sin imaginar que esas imágenes se volverían un archivo invaluable. «Este material audiovisual es gracias a Daril Jiménez, que sin saberlo en su momento, ha logrado dejar en archivo las imágenes más lindas del estado que no queremos olvidar. Hoy, son oro», escribió Oraa al publicarlo.

En el video, la periodista —originaria de Tanaguarena— recorre con nostalgia los lugares que definieron su infancia: Los Corales, Macuto, Caraballeda, Naiguatá, Catia La Mar, el puerto y el aeropuerto de Maiquetía.

«La Guaira es una franja única en Venezuela. De un lado está el Caribe, del otro el Ávila, cayendo casi directamente sobre el mar. Es uno de los pocos lugares donde puedes ver, en una sola imagen, edificios, autopista, montaña y playa», describe en el audio.

Su mensaje apunta directamente al contraste entre la memoria viva y la destrucción reciente: «La Guaira es Caribe, montaña, puerto, aeropuerto, historia, infancia. Era pescado frito, arena caliente. Tráfico de domingo, regreso a Caracas con sal en el pelo. Es un lugar que para muchos fue despedida, pero para otros siempre será casa».

El 24 de junio de 2026, dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados apenas por 39 segundos, sacudieron el norte de Venezuela con epicentros en Yaracuy y Carabobo. La Guaira resultó ser la zona más devastada: más de 250 edificios colapsaron, incluyendo el Hospital José María Vargas, y en Catia La Mar quedaron destruidos 158 de los 189 edificios existentes.

El gobierno venezolano reportó al 1 de julio un balance de 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados, mientras la ONU estima que hasta 50.000 personas podrían estar desaparecidas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja y calculó con un 42% de probabilidad que las víctimas finales podrían situarse entre 10.000 y 100.000 personas. Los daños materiales se estiman en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.

El acceso al estado fue restringido por el régimen venezolano desde el viernes 26 de junio, lo que ha dificultado conocer la magnitud real de la catástrofe. Desde los sismos principales se han registrado más de 130 réplicas.

No es la primera vez que estas comunidades enfrentan una destrucción de escala histórica. El 15 de diciembre de 1999, el entonces estado Vargas fue arrasado por el llamado deslave de Vargas, considerado el mayor alud de barro con víctimas mortales de la historia según el Libro Guinness, con entre 10.000 y 30.000 fallecidos y unos 75.000 damnificados.

Las mismas zonas hoy en escombros —Caraballeda, Macuto, Los Corales, Naiguatá, Tanaguarena— ya habían sido sepultadas por el barro hace menos de 30 años.

Oraa cerró su publicación con una frase que resume el espíritu del video: «Por eso duele tanto verla así, porque cuando una tragedia golpea un lugar como La Guaira, no solo se caen los edificios. Se rompieron las calles, las rutinas, los recuerdos, sobre todo pedacitos de vida. Esta es La Guaira que yo conocí y esta es La Guaira que nunca quiero que el mundo olvide».