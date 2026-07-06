Gobierno de Venezuela ordena reiniciar clases este lunes pese al rechazo de los maestros

Vídeos relacionados:
El gobierno venezolano ordenó el regreso a las aulas para este lunes en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, una decisión que la Federación Venezolana de Maestros rechazó de forma categórica por considerarla una amenaza directa a la vida de estudiantes y docentes, según informó la agencia EFE.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación anunció el viernes que las clases se reanudarían el 6 de julio en los estados e instituciones cuya infraestructura no presente daños visibles, mientras que permanecerán suspendidas en municipios de Aragua, Caracas, Miranda, Baruta, Sucre, Carabobo, Falcón y La Guaira.
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) respondió con un comunicado en el que exigió que «no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones».
El gremio docente calificó de irresponsable retomar actividades en espacios sin certificación formal de habitabilidad emitida por ingenieros, técnicos y organismos de protección civil, advirtiendo que esa decisión «pone en riesgo inminente a los niños, niñas, adolescentes y al personal docente».
La FVM fue más allá y advirtió que, de producirse alguna contingencia en centros educativos en funcionamiento, «la responsabilidad legal, civil y penal recaerá directamente sobre el Ministro de Educación y las autoridades que forzaron el retorno a las aulas sin las debidas garantías».
El trasfondo de la disputa es de extrema gravedad: el doble terremoto del 24 de junio —con magnitudes de 7,2 y 7,5 y epicentro cerca de Morón, en el estado Yaracuy— es el evento sísmico más potente registrado en Venezuela desde 1900, con un balance oficial de 3,342 muertos y 16,740 heridos.
La ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de personas afectadas, mientras que UNICEF advirtió que más de 680,000 niños necesitan asistencia humanitaria urgente.
Más de 432 escuelas del Distrito Capital resultaron dañadas, y el riesgo estructural latente quedó en evidencia el viernes cuando colapsó parcialmente el Colegio Agustiniano San Judas Tadeo en La Pastora, Caracas, nueve días después de los sismos, afectando viviendas adyacentes y dejando al menos un herido.
La NASA identificó hasta 58,870 edificios potencialmente dañados o destruidos en la región afectada, y el PNUD estimó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano.
La FVM también denunció que la modificación unilateral del calendario escolar vulnera los artículos 54 y 56 de la ley educativa y afecta los derechos laborales de docentes, administrativos y obreros.
El gremio rechazó que la respuesta del Estado «se limite a un reajuste técnico y administrativo del calendario escolar» y subrayó que «la crisis actual trasciende los cierres de actas y las planificaciones de aula, es un problema de seguridad nacional y de preservación de la vida».
El año escolar 2025-2026 está previsto para cerrar el 31 de julio, con un tercer lapso que concluye el 17 de ese mes, lo que deja apenas semanas para que el gobierno y los maestros resuelvan una disputa en la que está en juego la seguridad de cientos de miles de niños.
Preguntas frecuentes sobre el reinicio de clases en Venezuela tras los terremotos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno de Venezuela decidió reiniciar las clases?
El gobierno de Venezuela ordenó el regreso a las aulas en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, argumentando que las instituciones cuya infraestructura no presenta daños visibles pueden reanudar sus actividades. El Ministerio del Poder Popular para la Educación anunció esta medida, con la intención de retomar la normalidad en las áreas menos afectadas.
Publicidad
¿Cuál es la postura de la Federación Venezolana de Maestros sobre el reinicio de clases?
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) rechazó categóricamente la decisión del gobierno de reiniciar las clases. Argumentan que esta medida representa una amenaza para la vida de estudiantes y docentes, ya que muchas edificaciones no cuentan con una certificación formal de habitabilidad. Además, la FVM demandó una evaluación técnica y estructural exhaustiva antes de retomar las actividades escolares.
Publicidad
¿Qué riesgo implica el retorno a clases sin evaluaciones adecuadas de las infraestructuras?
Retornar a clases sin evaluaciones adecuadas de las infraestructuras puede poner en riesgo la seguridad de estudiantes y personal docente. La FVM advirtió que, sin una certificación de habitabilidad emitida por ingenieros y organismos de protección civil, cualquier contingencia podría derivar en consecuencias legales y penales para las autoridades que forzaron el retorno.
Publicidad
¿Cuántas escuelas resultaron dañadas tras los terremotos en Venezuela?
Más de 432 escuelas del Distrito Capital resultaron dañadas tras los terremotos del 24 de junio. Además, el colapso parcial del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo en Caracas evidenció el riesgo estructural latente en muchas edificaciones educativas, lo que resalta la necesidad de evaluaciones exhaustivas antes de reanudar actividades escolares.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.