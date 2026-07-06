Gobierno de Venezuela ordena reiniciar clases este lunes pese al rechazo de los maestros

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El gobierno venezolano ordenó el regreso a las aulas para este lunes en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, una decisión que la Federación Venezolana de Maestros rechazó de forma categórica por considerarla una amenaza directa a la vida de estudiantes y docentes, según informó la agencia EFE.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación anunció el viernes que las clases se reanudarían el 6 de julio en los estados e instituciones cuya infraestructura no presente daños visibles, mientras que permanecerán suspendidas en municipios de Aragua, Caracas, Miranda, Baruta, Sucre, Carabobo, Falcón y La Guaira.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) respondió con un comunicado en el que exigió que «no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones».

El gremio docente calificó de irresponsable retomar actividades en espacios sin certificación formal de habitabilidad emitida por ingenieros, técnicos y organismos de protección civil, advirtiendo que esa decisión «pone en riesgo inminente a los niños, niñas, adolescentes y al personal docente».

La FVM fue más allá y advirtió que, de producirse alguna contingencia en centros educativos en funcionamiento, «la responsabilidad legal, civil y penal recaerá directamente sobre el Ministro de Educación y las autoridades que forzaron el retorno a las aulas sin las debidas garantías».

El trasfondo de la disputa es de extrema gravedad: el doble terremoto del 24 de junio —con magnitudes de 7,2 y 7,5 y epicentro cerca de Morón, en el estado Yaracuy— es el evento sísmico más potente registrado en Venezuela desde 1900, con un balance oficial de 3,342 muertos y 16,740 heridos.

La ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de personas afectadas, mientras que UNICEF advirtió que más de 680,000 niños necesitan asistencia humanitaria urgente.

Más de 432 escuelas del Distrito Capital resultaron dañadas, y el riesgo estructural latente quedó en evidencia el viernes cuando colapsó parcialmente el Colegio Agustiniano San Judas Tadeo en La Pastora, Caracas, nueve días después de los sismos, afectando viviendas adyacentes y dejando al menos un herido.

La NASA identificó hasta 58,870 edificios potencialmente dañados o destruidos en la región afectada, y el PNUD estimó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano.

La FVM también denunció que la modificación unilateral del calendario escolar vulnera los artículos 54 y 56 de la ley educativa y afecta los derechos laborales de docentes, administrativos y obreros.

El gremio rechazó que la respuesta del Estado «se limite a un reajuste técnico y administrativo del calendario escolar» y subrayó que «la crisis actual trasciende los cierres de actas y las planificaciones de aula, es un problema de seguridad nacional y de preservación de la vida».

El año escolar 2025-2026 está previsto para cerrar el 31 de julio, con un tercer lapso que concluye el 17 de ese mes, lo que deja apenas semanas para que el gobierno y los maestros resuelvan una disputa en la que está en juego la seguridad de cientos de miles de niños.