Colapsa un colegio en Caracas nueve días después del devastador doble terremoto de Venezuela

Una sección del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en el sector La Pastora de Caracas, se derrumbó el viernes sin dejar víctimas mortales, nueve días después del doble terremoto que ha causado al menos 2,645 muertos en Venezuela.

El área colapsada incluyó los edificios de primaria y los salones de primero, segundo y tercer año de bachillerato.

El colegio está situado al borde de un barranco con viviendas en la parte inferior, sobre las que cayeron los escombros, afectando al menos cuatro casas y dejando un herido: un hombre que sufrió un evento convulsivo por la impresión y fue trasladado a un hospital, donde se encuentra estable.

José Luis Bencomo, vecino de 67 años, describió el momento del derrumbe a la agencia EFE: «Cedió la mitad del colegio y todo el mundo corrió».

El hombre añadió que «cuando cayeron los sedimentos, todo el mundo corrió, los niños, parece que hubiese temblado», y advirtió que el muro de contención del colegio también está comprometido.

Lenys Niño, de 48 años y suegra del herido, confirmó que el hombre se encuentra estable, aunque señaló que varios conocidos suyos «perdieron a muchas familias» por los sismos.

Bomberos de Caracas informó en Instagram que colapsó una pared perimetral del plantel y que realizó un «acordonamiento preventivo de toda el área para mitigar cualquier riesgo secundario a la comunidad» cercana al centro educativo.

Los vecinos del sector expresaron que viven en constante alerta desde los sismos y que cualquier sonido los sobresalta, mientras esperan la respuesta de las autoridades.

El doble terremoto del 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y epicentro cerca de Morón, en el estado Yaracuy, es el evento sísmico más potente registrado en Venezuela desde 1900.

Además de los 2,645 fallecidos, el balance oficial contabiliza 12,666 heridos, mientras que la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de afectados.

La magnitud de los daños en la infraestructura es igualmente alarmante. Según cifras oficiales, 885 edificios resultaron afectados, 189 de ellos totalmente colapsados. Una evaluación de la NASA basada en imágenes satelitales estima que unos 58,870 edificios podrían estar dañados o destruidos en toda la región afectada.

En el ámbito educativo, más de 432 escuelas del Distrito Capital resultaron dañadas por los terremotos, y UNICEF advirtió que más de 680,000 niños necesitan asistencia humanitaria urgente. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, suspendió las clases en todas las instituciones educativas del país durante esta semana, medida prorrogada hasta el 5 de julio.

El colapso del colegio en La Pastora ilustra el riesgo latente que persiste en estructuras debilitadas por los sismos, incluso días después del evento principal. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños directos del doble terremoto en 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del producto interior bruto venezolano.