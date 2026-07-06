María Corina Machado asiste a una misa en Panamá por las víctimas del terremoto venezolano

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y principal líder de la oposición venezolana, realizó este domingo su primera aparición pública en Ciudad de Panamá al participar en una misa dedicada a las víctimas del terremoto que devastó el norte de Venezuela el 24 de junio, y aseguró que el dolor por la tragedia ha unido al pueblo venezolano.

La eucaristía fue celebrada en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua, en el Casco Antiguo de la capital panameña, y estuvo presidida por el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa.

Machado asistió al acto religioso junto a la expresidenta panameña Mireya Moscoso, quien gobernó el país centroamericano entre 1999 y 2004, sin que hubiera ningún anuncio previo de su presencia.

A la salida de la misa, la líder opositora agradeció el respaldo recibido en Panamá y se mostró convencida del futuro de su país: «Hoy es momento en que nos estamos encontrando en un profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará y lo único que quiero decir hoy es el agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca, este dolor nos ha unido, nos ha fundido».

Esta fue su primera aparición pública en el país centroamericano desde el 29 de junio, cuando difundió un video denunciando que el régimen de Nicolás Maduro cerró el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir su regreso al país tras el desastre natural.

Durante la homilía, el arzobispo Ulloa saludó a Machado «con respeto y cercanía» y le transmitió su «oración para que el Señor la ilumine, la fortalezca y la sostenga en la responsabilidad que ha asumido al servicio de su pueblo».

Ulloa también convocó a la solidaridad concreta con los damnificados venezolanos: «Hoy nuestra oración abraza igualmente a quienes sufren las consecuencias del terremoto».

Las colectas realizadas este domingo en todas las iglesias de Panamá serán canalizadas a través de Cáritas Nacional Panamá, en coordinación con Cáritas Venezuela, para garantizar que la ayuda llegue con transparencia a quienes más la necesitan.

El doble terremoto del 24 de junio golpeó Venezuela en día festivo nacional, cuando familias enteras se encontraban en sus hogares, lo que agravó el número de víctimas.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre, con más de 250 edificios colapsados, el Hospital José María Vargas destruido y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía gravemente dañado.

El balance oficial del régimen venezolano asciende a 3,342 muertos, aunque la ONU estimó hasta 50,000 personas desaparecidas en todo el país, una cifra que no ha podido ser verificada de forma independiente.

El intento de Machado de regresar a Venezuela también generó fricciones con la administración de Donald Trump: funcionarios de la Casa Blanca calificaron sus acciones de «oportunismo político grotesco» y afirmaron que buscaba «una sesión de fotos repartiendo ayuda», según reportó Axios el 1 de julio.

Machado, quien recibió el Nobel de la Paz en Oslo en diciembre de 2025 tras un peligroso viaje clandestino que incluyó una travesía marítima hacia Curazao, ha insistido en su voluntad de estar presente en Venezuela: «Necesito estar allí», declaró tras conocerse la magnitud de la catástrofe.