Hallan sin vida al capitán de la selección venezolana de voleibol junto a su esposa y su hijo

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El capitán de la selección venezolana de voleibol, Willner Rivas Quijada, de 31 años, fue hallado sin vida junto a su esposa, Mariángel Pérez, y su hijo Theo, de apenas un año y medio, once días después de quedar atrapados bajo los escombros durante los devastadores terremotos que sacudieron el estado venezolano de La Guaira el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada este domingo por el Club Voleibol Guaguas, vigente campeón de la Superliga de España, equipo con el que el jugador había firmado recientemente para disputar la temporada 2026-2027.

«Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariángel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela. Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia. Descansen en paz», expresó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Captura de Facebook/Club Voleibol Guaguas

La Federación Venezolana de Voleibol también confirmó el fallecimiento de la familia y rindió homenaje a quien fuera capitán del combinado nacional.

Los cuerpos fueron recuperados entre los restos del edificio donde permanecían desde el colapso provocado por el doble sismo que devastó parte de La Guaira.

La confirmación del hallazgo pone fin a once días de intensa búsqueda que movilizó a familiares, compañeros de equipo, dirigentes deportivos y miles de personas que siguieron el caso a través de las redes sociales.

Lo último que se conocía de Rivas era que permanecía en su vivienda la tarde del 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, provocaron el derrumbe de decenas de edificaciones en la región.

El voleibolista acababa de convertirse en uno de los principales fichajes del Guaguas para la próxima temporada, donde estaba llamado a reforzar al conjunto español tras la salida del cubano Osmany Juantorena.

La tragedia de la familia Rivas se suma a la de otras figuras del deporte fallecidas durante el desastre.

Entre ellas figuran cuatro futbolistas, incluido el joven Yimvert Berroterán, de 18 años e integrante del Caracas FC, así como el baloncestista Gilberto Hernández, quien murió junto a su esposa.

Este mismo domingo también fueron recuperados los cuerpos de Patricia Salazar y Eliana Alfonzo, esposa e hija del exgrandesligas venezolano Eliézer Alfonzo, localizados entre los escombros del Hotel Eduard's, en Macuto, tras once días de búsqueda.

El doble terremoto del 24 de junio ha dejado, según el balance oficial más reciente, 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, además de miles de personas desplazadas y extensos daños materiales.

Las Naciones Unidas estiman que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) considera probable que el número final de víctimas aumente significativamente, en lo que ya constituye el desastre natural más devastador registrado en Venezuela en más de un siglo.