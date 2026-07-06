«¡Qué país!»: La UNE anuncia microsistemas en todo Cuba tras el séptimo apagón total en 18 meses

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Mientras millones de cubanos continuaban este lunes sin electricidad tras el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas 18 meses, la estatal Unión Eléctrica (UNE) publicó un breve comunicado en Facebook para informar que ya funcionaban "microsistemas en todo el país" destinados a proteger los servicios vitales y que una nueva unidad de Energás Boca de Jaruco comenzaba a incorporarse al sistema.
Lejos de transmitir tranquilidad, el mensaje provocó una avalancha de críticas, ironías y muestras de desesperación entre los usuarios de la red social.
"¡Qué país! Frase célebre", escribió una internauta, en un comentario que resumió el sentimiento de frustración compartido por cientos de cubanos.
Muchos cuestionaron la efectividad de los llamados microsistemas. "Los microsistemas tampoco funcionan, no generalicen; muchos, cuando los encendieron, se fueron", comentó una cubana. Otra usuaria preguntó: "¿Y las baterías de Cotorro y no sé dónde más, no se supone que son para prevenir esto?".
También abundaron los testimonios de quienes llevan días sin servicio eléctrico. "Qué manera de jugar con nosotros, es demasiada la tortura que se vive día tras día", lamentó una persona. Desde otra zona afectada, una cubana reclamó: "¿Y El Naranjal para cuándo? Llevamos más de tres días sin corriente". Minetras que un internauta resumió el problema con otra crítica: "Y sin combustible ni para encender un mechón de una termoeléctrica".
Los microsistemas son redes eléctricas aisladas que operan con grupos electrógenos diésel y parques fotovoltaicos para mantener el suministro en circuitos priorizados, como hospitales, centros de comunicaciones y sistemas de abasto de agua, cuando el SEN colapsa. Energás Boca de Jaruco, ubicada en Mayabeque, es una de las plantas clave para iniciar la recuperación del sistema en la región occidental.
El anuncio de la UNE llega en medio de una de las peores crisis eléctricas que ha vivido el país. Para este lunes se estimaba un déficit superior a los 2,200 megavatios, con una disponibilidad cercana a los 1,000 MW frente a una demanda de unos 3,100 MW. El domingo, el 72 % del territorio nacional quedó sin servicio durante el horario de máxima demanda, un nivel de afectación sin precedentes.
Entre las principales causas del colapso figuran la salida de servicio de 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, lo que mantiene fuera de operación unos 890 MW, además de más de tres meses sin recibir suministros de petróleo. A ello se suma la situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que acumula 17 desconexiones en lo que va de 2026 y no recibe un mantenimiento capital desde 2010.
La crisis energética también ha comenzado a trasladarse a las calles. En los últimos días se han registrado protestas en distintos puntos del país. El 2 de julio, vecinos de La Lisa se concentraron frente a la sede municipal del Partido Comunista tras permanecer más de 50 horas sin electricidad ni agua. Un día después, residentes de Regla salieron a las calles después de más de 24 horas de apagón, en una jornada marcada por un fuerte despliegue policial y cortes de internet. En algunas localidades de Matanzas, los cortes eléctricos han alcanzado hasta 87 horas consecutivas.
Hasta el momento, la UNE no ha informado cuánto tiempo tomará restablecer completamente el servicio. La recuperación tras una desconexión total del sistema suele prolongarse durante varias horas e incluso días. El precedente más reciente ocurrió el 16 de marzo de 2026, cuando el proceso de reconexión tardó 29 horas y 29 minutos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son los microsistemas eléctricos en Cuba?
Los microsistemas son redes eléctricas aisladas que operan con grupos electrógenos diésel y parques fotovoltaicos para mantener el suministro en circuitos priorizados, como hospitales y centros de comunicaciones, cuando el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsa.
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¿Cuál es la causa principal de los apagones en Cuba?
La causa principal de los apagones es la falta de combustible y el deterioro de las termoeléctricas, que han dejado a muchas centrales fuera de servicio. Esta situación se agrava por la obsolescencia de las infraestructuras y la falta de mantenimiento adecuado.
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¿Cómo ha afectado la crisis eléctrica a la población cubana?
La crisis eléctrica ha provocado largos apagones que afectan la vida cotidiana de los cubanos, con interrupciones en servicios básicos como el suministro de agua y la atención sanitaria, además de causar malestar y protestas en diversas regiones del país.
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¿Qué acciones está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha intentado implementar microsistemas y realizar reconexiones parciales como medidas temporales para afrontar la crisis energética, aunque estas acciones no han logrado resolver los problemas de fondo, como la falta de combustible y el mantenimiento de las termoeléctricas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.