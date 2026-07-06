«¡Qué país!»: La UNE anuncia microsistemas en todo Cuba tras el séptimo apagón total en 18 meses

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Mientras millones de cubanos continuaban este lunes sin electricidad tras el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas 18 meses, la estatal Unión Eléctrica (UNE) publicó un breve comunicado en Facebook para informar que ya funcionaban "microsistemas en todo el país" destinados a proteger los servicios vitales y que una nueva unidad de Energás Boca de Jaruco comenzaba a incorporarse al sistema.

Lejos de transmitir tranquilidad, el mensaje provocó una avalancha de críticas, ironías y muestras de desesperación entre los usuarios de la red social.

"¡Qué país! Frase célebre", escribió una internauta, en un comentario que resumió el sentimiento de frustración compartido por cientos de cubanos.

Muchos cuestionaron la efectividad de los llamados microsistemas. "Los microsistemas tampoco funcionan, no generalicen; muchos, cuando los encendieron, se fueron", comentó una cubana. Otra usuaria preguntó: "¿Y las baterías de Cotorro y no sé dónde más, no se supone que son para prevenir esto?".

También abundaron los testimonios de quienes llevan días sin servicio eléctrico. "Qué manera de jugar con nosotros, es demasiada la tortura que se vive día tras día", lamentó una persona. Desde otra zona afectada, una cubana reclamó: "¿Y El Naranjal para cuándo? Llevamos más de tres días sin corriente". Minetras que un internauta resumió el problema con otra crítica: "Y sin combustible ni para encender un mechón de una termoeléctrica".

Los microsistemas son redes eléctricas aisladas que operan con grupos electrógenos diésel y parques fotovoltaicos para mantener el suministro en circuitos priorizados, como hospitales, centros de comunicaciones y sistemas de abasto de agua, cuando el SEN colapsa. Energás Boca de Jaruco, ubicada en Mayabeque, es una de las plantas clave para iniciar la recuperación del sistema en la región occidental.

El anuncio de la UNE llega en medio de una de las peores crisis eléctricas que ha vivido el país. Para este lunes se estimaba un déficit superior a los 2,200 megavatios, con una disponibilidad cercana a los 1,000 MW frente a una demanda de unos 3,100 MW. El domingo, el 72 % del territorio nacional quedó sin servicio durante el horario de máxima demanda, un nivel de afectación sin precedentes.

Entre las principales causas del colapso figuran la salida de servicio de 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, lo que mantiene fuera de operación unos 890 MW, además de más de tres meses sin recibir suministros de petróleo. A ello se suma la situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que acumula 17 desconexiones en lo que va de 2026 y no recibe un mantenimiento capital desde 2010.

La crisis energética también ha comenzado a trasladarse a las calles. En los últimos días se han registrado protestas en distintos puntos del país. El 2 de julio, vecinos de La Lisa se concentraron frente a la sede municipal del Partido Comunista tras permanecer más de 50 horas sin electricidad ni agua. Un día después, residentes de Regla salieron a las calles después de más de 24 horas de apagón, en una jornada marcada por un fuerte despliegue policial y cortes de internet. En algunas localidades de Matanzas, los cortes eléctricos han alcanzado hasta 87 horas consecutivas.

Hasta el momento, la UNE no ha informado cuánto tiempo tomará restablecer completamente el servicio. La recuperación tras una desconexión total del sistema suele prolongarse durante varias horas e incluso días. El precedente más reciente ocurrió el 16 de marzo de 2026, cuando el proceso de reconexión tardó 29 horas y 29 minutos.