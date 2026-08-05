UNE suspende hasta el jueves el pago digital de la factura eléctrica en Cuba

La crisis energética en Cuba sigue dejando consecuencias que van más allá de los apagones. La Unión Eléctrica (UNE) informó este martes que quedó suspendido temporalmente el pago de la factura eléctrica a través de sus diferentes pasarelas, debido a fallas en sus servidores provocadas por las recientes desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa estatal explicó que "los servidores propios de la UNE han presentado problemas" como consecuencia de los últimos colapsos del sistema eléctrico. Por esa razón, los clientes no podrán efectuar el pago de la factura por las distintas plataformas habilitadas hasta el jueves 6 de agosto.

La entidad ofreció disculpas por los inconvenientes y recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales mientras trabajan para restablecer el servicio.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

El anuncio evidencia que la crisis electroenergética ya no solo impacta el suministro de electricidad a hogares y centros de trabajo, sino también la infraestructura tecnológica de la propia empresa encargada del servicio, afectando incluso la gestión de los cobros.

La suspensión de los pagos llega apenas un día después de una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, que dejó nuevamente a gran parte del país sin electricidad y obligó a iniciar un complejo proceso de recuperación del servicio. En los últimos días, la población ha enfrentado prolongados apagones, mientras la generación eléctrica continúa muy por debajo de la demanda y las autoridades han reconocido dificultades para estabilizar el sistema.

Este nuevo contratiempo añade otra preocupación para los consumidores cubanos, que además de lidiar con cortes de electricidad de varias horas, ahora tampoco pueden utilizar las plataformas de pago de la factura eléctrica hasta que la UNE logre restablecer el funcionamiento de sus servidores.