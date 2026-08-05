UNE suspende hasta el jueves el pago digital de la factura eléctrica en Cuba

La crisis energética en Cuba sigue dejando consecuencias que van más allá de los apagones. La Unión Eléctrica (UNE) informó este martes que quedó suspendido temporalmente el pago de la factura eléctrica a través de sus diferentes pasarelas, debido a fallas en sus servidores provocadas por las recientes desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa estatal explicó que "los servidores propios de la UNE han presentado problemas" como consecuencia de los últimos colapsos del sistema eléctrico. Por esa razón, los clientes no podrán efectuar el pago de la factura por las distintas plataformas habilitadas hasta el jueves 6 de agosto.
La entidad ofreció disculpas por los inconvenientes y recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales mientras trabajan para restablecer el servicio.
El anuncio evidencia que la crisis electroenergética ya no solo impacta el suministro de electricidad a hogares y centros de trabajo, sino también la infraestructura tecnológica de la propia empresa encargada del servicio, afectando incluso la gestión de los cobros.
La suspensión de los pagos llega apenas un día después de una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, que dejó nuevamente a gran parte del país sin electricidad y obligó a iniciar un complejo proceso de recuperación del servicio. En los últimos días, la población ha enfrentado prolongados apagones, mientras la generación eléctrica continúa muy por debajo de la demanda y las autoridades han reconocido dificultades para estabilizar el sistema.
Este nuevo contratiempo añade otra preocupación para los consumidores cubanos, que además de lidiar con cortes de electricidad de varias horas, ahora tampoco pueden utilizar las plataformas de pago de la factura eléctrica hasta que la UNE logre restablecer el funcionamiento de sus servidores.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba y la Suspensión del Pago de Factura Eléctrica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la UNE ha suspendido temporalmente el pago de la factura eléctrica?
La UNE ha suspendido temporalmente el pago de la factura eléctrica debido a problemas en sus servidores, provocados por las recientes desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Esto impide a los clientes efectuar el pago de la factura por las plataformas habilitadas hasta que se restablezca el funcionamiento normal.
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¿Cuál es la causa de las constantes desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba?
Las constantes desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba son causadas por varios factores, entre ellos, la antigüedad de las termoeléctricas, la falta de combustible, y las constantes averías. Estos problemas estructurales han provocado repetidos colapsos del sistema, afectando gravemente la estabilidad del suministro eléctrico en todo el país.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética afecta a la población cubana con apagones prolongados y recurrentes, que pueden durar varias horas o incluso días. Además, la suspensión de servicios como el pago de la factura eléctrica añade más dificultades a los consumidores, quienes enfrentan un sistema eléctrico que no logra cubrir la demanda básica del país.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha implementado protocolos de recuperación del sistema mediante la activación de micro islas y microsistemas para dar energía a centros vitales como hospitales y acueductos. Sin embargo, no se han anunciado medidas estructurales significativas que aborden las causas profundas de la crisis, como la modernización de las termoeléctricas o la mejora en el suministro de combustible.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.