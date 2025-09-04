Iraisel, su hija Daniela y Leo Leyva presumen del nuevo integrante de la familia

Vídeos relacionados:
Desde Corea del Sur, Iraisel compartió con sus seguidores un tierno momento familiar: un día de paseo con la nueva mascota.
En varias fotos publicadas en su cuenta de Instagram, se le ve acompañada por su hija Daniela, el voleibolista cubano Leonardo Leyva, y un adorable perrito que se ha convertido en el consentido de la casa.
En las imágenes, la pequeña Daniela luce feliz mientras pasea con su madre, quien lleva al perrito en una mochila especial para mascotas. La familia posó sonriente en plena calle, mostrando complicidad y alegría.
Iraisel ha reconstruido su vida junto a Leyva en Asia, donde él continúa su carrera deportiva. El pasado mayo ambos se casaron en una boda íntima y ya circulan rumores de un embarazo, pero hasta el momento la pareja no lo ha confirmado.
Preguntas frecuentes sobre Iraisel, Leo Leyva y su nueva vida en Corea del Sur
¿Quién es la nueva mascota de Iraisel y Leo Leyva?
La nueva mascota de Iraisel y Leo Leyva es un adorable cachorro blanco que han decidido llamar Seúl, en honor a la ciudad que los acoge en Corea del Sur. El perrito ha sido celebrado por sus seguidores como un símbolo de amor y nuevos comienzos para la pareja.
¿Es cierto que Iraisel podría estar embarazada?
Han circulado rumores sobre un posible embarazo de Iraisel debido a una "pancita" visible en algunas fotos. Sin embargo, hasta el momento, la pareja no ha confirmado esta información y algunas imágenes de Iraisel brindando con vino parecen desmentir estos rumores. La influencer prefiere mantener el misterio por ahora.
Lo más leído hoy:
¿Dónde se casaron Iraisel y Leo Leyva?
Iraisel y Leo Leyva se casaron en Cuba en una ceremonia íntima el 23 de mayo de 2025. La boda fue una celebración sencilla con familiares cercanos y fue planificada en tan solo una semana. La pareja compartió posteriormente fotos oficiales de su enlace, mostrando su felicidad y compromiso.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.