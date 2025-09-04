Iraisel, su hija Daniela y Leo Leyva presumen del nuevo integrante de la familia

Iraisel junto a su esposo, su hija y la nueva mascota de la familia

Desde Corea del Sur, Iraisel compartió con sus seguidores un tierno momento familiar: un día de paseo con la nueva mascota.

En varias fotos publicadas en su cuenta de Instagram, se le ve acompañada por su hija Daniela, el voleibolista cubano Leonardo Leyva, y un adorable perrito que se ha convertido en el consentido de la casa.

En las imágenes, la pequeña Daniela luce feliz mientras pasea con su madre, quien lleva al perrito en una mochila especial para mascotas. La familia posó sonriente en plena calle, mostrando complicidad y alegría.

Iraisel ha reconstruido su vida junto a Leyva en Asia, donde él continúa su carrera deportiva. El pasado mayo ambos se casaron en una boda íntima y ya circulan rumores de un embarazo, pero hasta el momento la pareja no lo ha confirmado.

