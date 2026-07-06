Yailin se regala un "juguete" de más de 300 mil dólares por su cumpleaños

Yailin La Más Viral llegó a sus 24 años con todo el estilo que la caracteriza: un Lamborghini Huracán descapotable en color rosa fucsia brillante como regalo de cumpleaños para ella misma. La cantante dominicana compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una sesión fotográfica profesional que no dejó a nadie indiferente.
En las imágenes, Yailin posa sobre el capó del superdeportivo con un conjunto plateado de flecos y botas altas del mismo tono, luciendo su nuevo cabello bicolor en rosa y rojo. El mensaje que acompañó la publicación lo dijo todo: «Feliz cumpleaños para mí y mi nuevo juguete ».
El «juguete» en cuestión no es precisamente económico. El Lamborghini Huracán Spyder tiene un precio base de aproximadamente $308,000 dólares, aunque dependiendo de la versión —la Tecnica parte desde $249,865 y la STO puede superar los $344,000— la cifra varía. A eso hay que sumarle el acabado en vinilo rosa personalizado, que puede costar entre $3,000 y $8,000 dólares adicionales.
El auto justifica cada centavo en papel: motor V10 de 5.2 litros, 640 caballos de fuerza, de cero a 100 km/h en apenas 3.2 segundos y velocidad máxima de 325 km/h. Un monstruo de la ingeniería italiana envuelto en rosa chicle.
No es la primera vez que Yailin demuestra su pasión por los autos de alta gama. En marzo de 2025 se compró un McLaren azul valorado en más de $300,000 dólares, su primer superdeportivo adquirido de forma completamente independiente. A esa colección se suma un Lamborghini Urus y un Range Rover que le regaló a su madre.
El cumpleaños de la artista, cuyo nombre real es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, también estuvo marcado por un emotivo mensaje de su hermana Kimberly Michell, quien publicó un video en Instagram para ser la primera en felicitarla. «Eres mi hermana, mi primer amor, la primera persona con la que sentí la necesidad de proteger y hacer feliz. Te amo con mi alma», escribió Kimberly en la publicación.
La celebración continuó en Las Terrenas, República Dominicana, donde Yailin reunió a amigos cercanos para festejar sus 24 años.
La publicación del Lamborghini rosa acumuló más de 556,000 likes y casi 15,000 comentarios en pocas horas, confirmando que cuando Yailin se regala algo, las redes se detienen a verlo.
Preguntas frecuentes sobre Yailin La Más Viral y su Lamborghini de lujo
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el regalo de cumpleaños que Yailin se hizo a sí misma?
Yailin La Más Viral se regaló un Lamborghini Huracán descapotable en color rosa fucsia brillante por su cumpleaños número 24. Este lujoso auto deportivo destaca por su motor V10 de 5.2 litros y su velocidad máxima de 325 km/h.
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¿Cuánto cuesta el Lamborghini Huracán Spyder que compró Yailin?
El Lamborghini Huracán Spyder tiene un precio base de aproximadamente $308,000 dólares. Dependiendo de la versión y personalizaciones, como el vinilo rosa, el costo puede variar entre $3,000 y $8,000 dólares adicionales.
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¿Cómo reaccionaron las redes sociales al autorregalo de Yailin?
La publicación en Instagram de Yailin con su nuevo Lamborghini acumuló más de 556,000 likes y casi 15,000 comentarios en pocas horas, demostrando el impacto que tiene en las redes sociales cuando decide compartir un momento personal o profesional importante.
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¿Dónde celebró Yailin su cumpleaños?
Yailin celebró su cumpleaños número 24 en Las Terrenas, República Dominicana, rodeada de amigos cercanos. Esta celebración fue parte de un conjunto de eventos que incluyeron su escapada previa a una playa paradisíaca junto a su hija y su novio.
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