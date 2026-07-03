"Parece más feliz que nunca": Yailin disfruta de vacaciones de lujo en familia con su novio y su hija

Yailin La Más Viral se escapó a una playa paradisíaca de República Dominicana junto a su novio Yoanki y su pequeña hija Cattleya, y las imágenes que circulan en redes sociales muestran a una artista radiante, lejos del ruido mediático.

Las fotos y videos fueron publicados por la cuenta de Instagram del organizador de experiencias turísticas que les he está acompañando en esta aventura en el país caribeño, quien llevó al grupo hasta Playa Ermitaño, en Samaná, una de las joyas naturales de la isla por sus aguas turquesas y su arena blanca virgen.

En las imágenes, Yailin luce un bikini y un sombrero de paja amarillo, mostrando con naturalidad su nueva figura tras quitarse los implantes mamarios en junio, un cambio que sus seguidores han aplaudido sin reservas.

Yoanki, barbero y estilista dominicano de 25 años, aparece jugando con Cattleya dentro del mar, en una estampa que derritió a los fans de la cantante.

Captura de Instagram

Las imágenes generaron una avalancha de comentarios positivos. «Que chévere es ver en la actualidad una mujer que esté bien económicamente y se fije en un hombre no por su estatus económico sino porque le guste y la haga sentir bien».

Varios seguidores también destacaron el parecido de Cattleya con su padre, Anuel AA, y elogiaron la química visible entre Yailin y Yoanki. «Yailin es bella, miren esa piel sin filtro, y Cata tan bella», resumió otro comentario con más de 350 reacciones.

Yoanki fue presentado públicamente el 26 de mayo en el reality dominicano «Planeta Alofoke», donde Yailin lo describió entre risas: «Diablo, ese hombre me tiene mala». Desde entonces, la pareja ha sido vista en una iglesia en Santo Domingo y ahora comparte estas vacaciones familiares, las primeras que Yailin hace con novio desde su separación de Tekashi 6ix9ine en agosto de 2024.

El paseo llega en un momento especialmente simbólico: este fin de semana Yailin cumple 24 años, y la escapada a Playa Ermitaño parece haber sido el preludio perfecto para la celebración.