Yailin cuenta la razón por la que se quitó los implantes: «Team natural, hay que sentirse bien con uno mismo»

Yailin La Más Viral confirmó públicamente que se quitó los implantes mamarios por completo, en un video publicado el 20 de junio junto a su médico de confianza, el doctor Christian Concepción, durante una visita de seguimiento postoperatorio.

La cantante dominicana explicó que la decisión fue en parte personal: «Con mi doctor de confianza para que me chequee a ver cómo iban mis senos después de quitarme los implantes. Van muy bien. Somos un team natural. Me lo quitamos un poco de yo quiero, porque es mi maldita vida, pero vamos muy bien».

En el clip, el doctor Concepción abordó el impacto psicológico que puede tener el retiro de implantes en algunas pacientes, señalando que ciertas mujeres experimentan depresión tras el procedimiento.

Ante esa realidad, Yailin respondió con un mensaje directo a sus seguidoras: «Que tenga su autoestima en el cielo, que uno no nació con eso, son cosas que por gusto, uno se lo pone. Uno es bello como quiera».

La artista también dejó claro que cada mujer debe tomar sus propias decisiones sin presiones externas: «Uno tiene que sentirse bien con uno mismo, no complacer al público».

Yailin animó a sus seguidoras en ambas direcciones: «La que quieren ponerse lo que sea, que se lo pongan... la que quieran quitárselo que se lo quiten, y que si es necesario por salud que no se sientan mal con eso».

Sobre la elección del médico, la cantante fue enfática: «Siempre cuando que elijan un doctor y que le tengan súper confianza y se sientan seguras, primero la mano de Dios y después la mano de su doctor».

Esta extracción completa representa la culminación de un proceso que comenzó en diciembre de 2024, cuando Yailin se cambió sus implantes anteriores por unos más pequeños y naturales, motivada por su notable pérdida de peso. En aquel momento declaró: «Estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo».

El pasado domingo, dos días después del video, Yailin publicó su primera selfie de cuerpo completo mostrando su nueva figura sin implantes: apareció con un top corto blanco, pantalones largos blancos y un abdomen muy definido, con el busto notablemente más pequeño.

El historial estético de la cantante es extenso. En septiembre de 2024 se sometió a una reducción de senos, reducción de glúteos y marcación abdominal. En enero de 2025 mostró los resultados de una cirugía de reducción de cintura que generó gran impacto en redes sociales.

Yailin, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, nació el 4 de julio de 2002 en Santo Domingo y saltó a la fama internacional en 2021. Su mensaje final en el video resume su postura actual: «Team natural, hay que sentirse bien con uno mismo».