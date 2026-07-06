La pasarela de infarto de Daniela Reyes que dejó a todos sin palabras

Daniela Reyes, la modelo e influencer cubana radicada en Miami, volvió a paralizar las redes sociales con un reel de pasarela que acumula 27,000 likes y más de 1,400 comentarios, en el que demuestra una evolución impresionante rumbo a la final de Miss Universe Cuba 2026.

El video, publicado este lunes en su cuenta de Instagram —donde supera el millón de seguidores—, muestra a Daniela con una presencia segura y elegante que contrasta con sus pasos como si estuviera en una pasarela, y que sus seguidores han celebrado de manera masiva.

Junto al reel, la cubana compartió un mensaje dirigido especialmente a otras mujeres: «Ojalá mi camino motive a otras mujeres a creer en ellas… incluso cuando sientan que aún les falta mucho por aprender. Todos empezamos en algún lugar pero sé que la dedicación tiene el poder de transformar el potencial en realidad».

La publicación desató una avalancha de reacciones entre sus seguidores, que no tardaron en llenarla de elogios y muestras de apoyo. Muchos coincidieron en destacar su belleza y presencia, calificándola como “bella”, “hermosa” y “preciosa”, mientras otros la coronaban directamente como “reina” y aseguraban que “no hay competencia”.

También hubo quienes resaltaron su evolución dentro del concurso, señalando que cada aparición supera a la anterior y que su preparación demuestra disciplina y entrega. Varios comentarios apuntaron a que Daniela representa con orgullo a la mujer cubana, destacando su carisma, elegancia y fuerza, e incluso afirmando que está lista para grandes escenarios internacionales. Entre el entusiasmo general, no faltaron mensajes cargados de emoción, admiración y orgullo, con seguidores que aseguran que “nos dejó sin palabras”, que “es fuego, es arte, es belleza” y que este podría ser su gran momento.

Daniela es una de las candidatas seleccionadas de más de 100 participantes en el certamen, y actualmente lidera con amplitud el ranking de favoritas.

Su camino hacia el concurso comenzó en abril de 2025, cuando publicó un críptico «Se viene algo grande», y no fue hasta el 29 de mayo de 2026 cuando confirmó oficialmente su candidatura con la frase «Quiero representar a Cuba».

Desde entonces ha protagonizado varios momentos que captaron la atención del público, entre ellos sorprender durante el casting al responder en inglés con fluidez, un idioma que aprendió completamente sola en Cuba. «Lo aprendí completamente por mí misma en Cuba, viendo videos y practicando», explicó en junio.

Su rápido ascenso como favorita resulta aún más notable si se considera que Daniela no tenía experiencia previa en certámenes de belleza antes de este proceso, y que su evolución en pasarela ha sido uno de los elementos más comentados por quienes siguen el concurso.

La gala final de Miss Universe Cuba 2026 está programada para el 12 de agosto en Miami, y la ganadora viajará a San Juan, Puerto Rico, para representar a Cuba en Miss Universe 2026 en noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot.