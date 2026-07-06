Joven cubana cuenta cómo pasó de ser dependiente en hotel a mujer del jefe español en Cuba

Una joven cubana identificada en TikTok como Ale (@soyy.ale_28) se convirtió en tema de conversación en redes sociales al publicar el pasado sábado un «story time» de casi seis minutos en el que narra cómo su jefe español en un hotel de Cuba pasó de caerle mal a convertirse en su pareja.

En el video publicado en TikTok, Ale explica que estudiaba Licenciatura en Turismo, con especialidad en Administración de Empresas, y realizaba prácticas en el hotel donde trabajaba Miguel, un español que ocupaba un cargo directivo.

Durante aproximadamente un año de prácticas, la relación fue estrictamente laboral y nada prometedora desde el punto de vista romántico. «Anda que por ahí viene este tío... siempre estaba regañando y me caía fatal», recuerda Ale entre risas, describiendo a Miguel como alguien muy exigente que llegaba al trabajo elegante, con corbata, y que exigía que todo saliera perfecto.

El punto de inflexión llegó de manera inesperada: la universidad le asignó un proyecto vinculado al departamento de Miguel, y Ale se acercó a pedirle ayuda. En lugar de atenderla en el trabajo, él la invitó a salir un día de descanso. «El martes descanso, salimos, comemos y allí llevo el ordenador y hablamos y te ayudo», le dijo.

Ale aceptó, aunque reconoce que fue a la cita con nervios. «Estaba muy tímida, hombre, es que era mi jefe», admite. Sin embargo, aquella tarde resultó ser el inicio de algo más: «Fue una tarde muy bonita... no comimos mucho pero pasamos un rato muy bonito».

A partir de ahí, la amistad fue creciendo a través de mensajes por WhatsApp, paseos por La Habana y salidas frecuentes durante los días libres de Miguel. El 14 de febrero, tras varios meses de conocerse, Ale tomó la decisión de formalizar la relación. «Esperé a estar bien segura del paso que di y le he dicho que sí», cuenta.

La pareja lleva un año y seis meses juntos. En ese tiempo, Ale viajó a España, regresó a Cuba y finalmente ambos se mudaron a México por una oferta de trabajo que recibió Miguel. «En Cuba pues ahora mismo no está en un buen momento y nos hemos venido aquí en busca de una nueva aventura», explica Ale, en referencia a la crisis que atraviesa la isla. Planean establecerse próximamente en España.

En el video, Ale también aborda uno de los temas que más debate genera entre sus seguidores: la diferencia de edad entre ambos. «Cuando tú conoces una persona tan buena que te apoya, que te quiere y que te sientes tan bien con ella, ya se te olvida lo que diga la gente», responde a quienes la critican. Y añade con pragmatismo: «Las opiniones son gratis, no cobran por dar una opinión, no te pagan nada».

La historia de Ale se enmarca en un fenómeno recurrente en TikTok protagonizado por cubanas que defienden sus relaciones con parejas extranjeras o con diferencia de edad ante críticas sobre sus motivaciones. En la comunidad cubana en redes existe el término irónico «amor a primera visa» para describir relaciones donde se sospecha que la mujer busca beneficios migratorios, un debate que estos videos reactivan con regularidad.

El contexto hotelero que describe Ale es completamente habitual en Cuba, donde cadenas españolas como Meliá e Iberostar operan decenas de establecimientos y han contratado históricamente a profesionales españoles para puestos de gestión en la isla.

Al final del video, Ale y Miguel anuncian que planean tener un bebé en el futuro: «Ya que tanto nos han preguntado, pues sí, vamos a tener un bebé más adelante».