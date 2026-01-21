¿Podría Trump resolver con una firma el limbo migratorio de más de medio millón de cubanos?

Vídeos relacionados:

Sí. El presidente Donald Trump podría resolver con una simple firma la situación migratoria de más de 500,000 cubanos que permanecen en un limbo legal en Estados Unidos, según explicó el abogado y periodista Jeffrey Scott Shapiro, exdirector de Radio y Televisión Martí, en una columna publicada en The Wall Street Journal.

El jurista argumentó que bastaría una orden ejecutiva para que el Gobierno estadounidense reconozca el formulario migratorio I-220A como una forma de parole humanitario, lo que permitiría a miles de cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y obtener la residencia permanente.

Shapiro recordó que desde 2019 la Patrulla Fronteriza comenzó a liberar a algunos migrantes bajo “parole humanitario”, mientras que otros fueron puestos en libertad con el documento I-220A, considerado por las autoridades como una “liberación condicional”.

En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que el I-220A no equivalía al parole humanitario, lo que dejó a cientos de miles de cubanos fuera del amparo de la ley de ajuste.

Actualmente, el caso se litiga en tribunales federales de los circuitos 2.º y 11.º, donde los demandantes sostienen que, dado que los cubanos con I-220A fueron liberados en territorio estadounidense, deberían ser reconocidos como beneficiarios de parole humanitario y tener derecho a regularizar su estatus.

“El presidente no necesita esperar a que los tribunales decidan”, escribió Shapiro. “Podría usar su autoridad ejecutiva para reconocer el I-220A como parole humanitario, eliminar la controversia legal y salvar a cientos de miles de cubanos de una vida bajo el comunismo.”

Según el autor, esa decisión no solo aliviaría la carga del sistema judicial y migratorio, sino que también reafirmaría el compromiso del Gobierno estadounidense con quienes huyeron del régimen cubano en busca de libertad.

El abogado recordó que el Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano en 1966 como reconocimiento a la represión y persecución política que sufren los ciudadanos en la isla.

Reiteró que, al actuar, Trump enviaría un mensaje político claro contra el comunismo y en respaldo al exilio cubano.

“Dar a esos cubanos con un I-220A la oportunidad de ajustar su estatus bajo la ley sería un gesto heroico”, escribió Shapiro, quien concluyó que el presidente tiene en sus manos la posibilidad de corregir una injusticia migratoria con una simple firma presidencial.