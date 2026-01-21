¿Podría Trump resolver con una firma el limbo migratorio de más de medio millón de cubanos?

Vídeos relacionados:
Sí. El presidente Donald Trump podría resolver con una simple firma la situación migratoria de más de 500,000 cubanos que permanecen en un limbo legal en Estados Unidos, según explicó el abogado y periodista Jeffrey Scott Shapiro, exdirector de Radio y Televisión Martí, en una columna publicada en The Wall Street Journal.
El jurista argumentó que bastaría una orden ejecutiva para que el Gobierno estadounidense reconozca el formulario migratorio I-220A como una forma de parole humanitario, lo que permitiría a miles de cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y obtener la residencia permanente.
Shapiro recordó que desde 2019 la Patrulla Fronteriza comenzó a liberar a algunos migrantes bajo “parole humanitario”, mientras que otros fueron puestos en libertad con el documento I-220A, considerado por las autoridades como una “liberación condicional”.
En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que el I-220A no equivalía al parole humanitario, lo que dejó a cientos de miles de cubanos fuera del amparo de la ley de ajuste.
Actualmente, el caso se litiga en tribunales federales de los circuitos 2.º y 11.º, donde los demandantes sostienen que, dado que los cubanos con I-220A fueron liberados en territorio estadounidense, deberían ser reconocidos como beneficiarios de parole humanitario y tener derecho a regularizar su estatus.
“El presidente no necesita esperar a que los tribunales decidan”, escribió Shapiro. “Podría usar su autoridad ejecutiva para reconocer el I-220A como parole humanitario, eliminar la controversia legal y salvar a cientos de miles de cubanos de una vida bajo el comunismo.”
Lo más leído hoy:
Según el autor, esa decisión no solo aliviaría la carga del sistema judicial y migratorio, sino que también reafirmaría el compromiso del Gobierno estadounidense con quienes huyeron del régimen cubano en busca de libertad.
El abogado recordó que el Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano en 1966 como reconocimiento a la represión y persecución política que sufren los ciudadanos en la isla.
Reiteró que, al actuar, Trump enviaría un mensaje político claro contra el comunismo y en respaldo al exilio cubano.
“Dar a esos cubanos con un I-220A la oportunidad de ajustar su estatus bajo la ley sería un gesto heroico”, escribió Shapiro, quien concluyó que el presidente tiene en sus manos la posibilidad de corregir una injusticia migratoria con una simple firma presidencial.
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de los cubanos con I-220A en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Puede Donald Trump resolver el limbo migratorio de los cubanos con I-220A con una firma?
Sí, Donald Trump podría resolver el limbo migratorio de los cubanos con I-220A con una firma. Una orden ejecutiva que reconozca el formulario I-220A como un parole humanitario permitiría a miles de cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y obtener la residencia permanente. Esta acción aliviaría la carga del sistema judicial y reafirmaría el compromiso de Estados Unidos con quienes huyeron del régimen cubano.
¿Por qué los cubanos con I-220A están en un limbo migratorio?
Los cubanos con I-220A están en un limbo migratorio porque el formulario no es reconocido como parole. La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el I-220A no equivale a un parole humanitario, lo que excluye a estos migrantes de beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. Esto los deja sin una vía clara para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.
¿Cuál es la importancia de la Ley de Ajuste Cubano para los migrantes cubanos en EE.UU.?
La Ley de Ajuste Cubano es crucial porque permite a los cubanos solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia en EE.UU. Siempre que hayan sido admitidos o se les haya otorgado parole. Para los cubanos con I-220A, que no tienen esta calificación, el reconocimiento de su formulario como un parole podría abrirles el camino a la residencia permanente.
¿Qué impacto tendría el reconocimiento del I-220A como parole para los cubanos?
El reconocimiento del I-220A como parole permitiría a miles de cubanos regularizar su estatus migratorio. Esto les permitiría acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y obtener residencia permanente, evitando la deportación y saliendo del limbo legal en el que se encuentran. Además, esto sentaría un precedente legal significativo para futuros casos similares.
¿Qué está haciendo la comunidad de derechos civiles para apoyar a los cubanos con I-220A?
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha intervenido en el caso judicial de los cubanos con I-220A. A través de un "Amicus Brief", la ACLU está apoyando los argumentos legales que sostienen que los cubanos con I-220A deberían ser reconocidos como beneficiarios de parole. Este respaldo legal es un paso importante hacia la visibilización y el reconocimiento de los derechos de estos migrantes.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.