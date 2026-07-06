Cubana cómo cruzó la frontera a EE.UU. y lo que le pasó con un oficial: "El día más angustioso de mi vida"

Una cubana identificada como Lety (@lety_palmbeach) compartió en TikTok el relato de su cruce fronterizo hacia Estados Unidos, ocurrido el 5 de julio de 2013 por el puente internacional que une Matamoros, México, con Brownsville, Texas, y que incluyó un momento en que un oficial de inmigración la expulsó de la oficina convencido de que no era cubana.

Lety salió de Cuba el 4 de julio de 2013 en un vuelo de Copa Airlines desde La Habana hasta Ciudad de México, desde donde debía tomar una conexión a Matamoros al mediodía. El avión de la segunda etapa intentó despegar cuatro veces sin lograrlo, lo que desató el pánico entre los pasajeros. «Todos los que estábamos en el avión empezamos a protestar y dijimos que no queríamos seguir en ese avión porque nos daba miedo», recordó. La aerolínea cubrió los gastos de hotel y los reprogramó para las seis de la mañana del día siguiente.

Al llegar al puente peatonal Matamoros-Brownsville, Lety cruzó el torniquete pagando 25 centavos —el mecanismo habitual en ese cruce en aquella época— y se dirigió a la ventanilla de inmigración. Allí, un oficial la interrogó brevemente y luego la tomó del brazo para sacarla de la oficina. «Señorita, no va a perder más mi tiempo. Usted no es cubana porque hablas muy despacio y muy bajito», le dijo, según su relato.

El oficial argumentó que inmigrantes sudamericanos llegaban con frecuencia usando documentos cubanos falsificados para acogerse a la política de pie seco, pie mojado, vigente desde 1995 y que permitía a los cubanos que pisaban suelo estadounidense obtener residencia legal. «Aquí vienen personas de Suramérica, con todos esos papeles que tú me has presentado, falsificado y diciendo qué bolas eres para poder entrar a Estados Unidos y tú no eres cubana», le espetó antes de devolverla al lado mexicano del puente, sin teléfono y sin monedas.

Desde el puente, una conductora que pasaba le prestó su celular para llamar a su esposo en Estados Unidos. Los tramitadores que habían gestionado su proceso migratorio le advirtieron con urgencia: «Leticia, eres la única persona que conocemos que miran para México alegando que no eres cubana. A ti ni Barack Obama si va a esa oficina te puede sacar. Hazme el favor y mira para atrás porque si no nunca más vas a poder entrar a este país».

El problema inmediato era que ya no tenía la moneda de 25 centavos para cruzar el torniquete de regreso. Un transeúnte se la regaló y Lety volvió a entrar. Esta vez tuvo la fortuna de que el oficial que la había rechazado no estaba en su puesto. Se acercó a una oficial mujer y desplegó sobre el mostrador pastillas de dipirona y productos íntimos con etiquetas de La Habana. «¿Usted cree que una persona que no sea cubana traer estas cosas que únicamente se consiguen en la isla?», le preguntó.

La oficial la hizo sentar. Alrededor de las 11 de la noche, tras completar todos los trámites, Lety fue admitida oficialmente en Estados Unidos. Su esposo había viajado en camión hasta Brownsville y la esperaba afuera con un hotel rentado cerca de la frontera.

La política de pie seco, pie mojado fue derogada el 12 de enero de 2017 por el presidente Obama, poniendo fin a un mecanismo que durante más de dos décadas había sido la puerta de entrada legal para miles de cubanos que llegaban por tierra a través de México.

«Fue el día más angustiante de mi vida, que yo recuerde. Fue la entrada a este país», concluyó Lety. «Desde que yo puse un pie aquí en Estados Unidos estoy viviendo el sueño americano».