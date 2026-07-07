Sin condones en las farmacias de Cuba, pero la prensa oficial habla de consultas de planificación familiar

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La Agencia Cubana de Noticias (ACN) publicó este lunes un reportaje en el que presenta las consultas de planificación familiar en Holguín como una fortaleza del sistema de salud, en un contexto marcado por la prolongada escasez de preservativos en las farmacias del país.

Según la publicación oficial, la Dirección Provincial de Salud desarrolla acciones de atención a la salud sexual y reproductiva mediante equipos multidisciplinarios distribuidos en los 14 municipios y las 42 áreas de salud de Holguín.

La ginecobstetra Daisy Maritza San José Pérez explicó a la ACN que en esas consultas se orienta a las pacientes sobre métodos anticonceptivos como dispositivos intrauterinos, tabletas e implantes subdérmicos. Sin embargo, el reportaje no hace referencia a los preservativos, cuya ausencia del mercado estatal ha sido denunciada de forma recurrente durante los últimos años.

El texto oficial concluye afirmando que "Cuba proporciona estas facilidades a las féminas y las familias de forma gratuita, pese a las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país", como parte de la política gubernamental para proteger la salud reproductiva y estimular la natalidad.

No obstante, la falta de condones continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población para acceder a métodos anticonceptivos.

Cuba depende casi por completo de la importación y de las donaciones internacionales para abastecerse de preservativos. En 2020, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) entregó más de medio millón de condones para aliviar el desabastecimiento existente en la Isla.

La escasez ha sido reconocida incluso por las autoridades sanitarias. En 2022, Manuel Romero Placeres, entonces jefe del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH, admitió que la baja disponibilidad de preservativos constituía el principal obstáculo para prevenir nuevas infecciones.

La situación adquiere especial relevancia en Holguín, una de las provincias con mayores índices de embarazo adolescente del país. Datos oficiales sitúan esa tasa en el 22,3 %, superior al promedio nacional, mientras las autoridades mantienen campañas para promover la planificación familiar.

El panorama coincide con una profunda crisis demográfica. En 2025 Cuba registró apenas 68,051 nacimientos, la cifra más baja desde que existen registros estadísticos modernos, con una tasa global de fecundidad de 1.29 hijos por mujer, insuficiente para garantizar el reemplazo generacional.

La escasez de anticonceptivos forma parte de las dificultades que atraviesa el sistema sanitario cubano. En los últimos años también se han reportado problemas para garantizar medicamentos, insumos médicos y combustible para el funcionamiento de hospitales y otros servicios de salud, en medio de la prolongada crisis económica que afecta al país.