Cubanos pescan con preservativos en el Malecón de La Habana

Un video grabado en el Malecón de La Habana ha vuelto a poner de relieve el ingenio con el que muchos cubanos enfrentan la escasez. En las imágenes, un pescador muestra cómo utiliza preservativos inflados como flotadores para llevar el anzuelo mar adentro, una técnica artesanal que ha sorprendido a miles de usuarios en redes sociales.

El video, publicado en Facebook por la creadora de contenido Camila Carballo, acumula casi 260,000 reproducciones y más de 10,000 reacciones, además de cientos de comentarios que mezclan admiración, humor y preocupación por las carencias que vive el país.

El protagonista es un pescador conocido en la zona como "Javier el de la Timba" o "el Chino", a quien varios usuarios identifican como uno de los más experimentados del Malecón habanero.

"Yo soy una persona que, la mayoría de las veces que vengo a pescar, casi siempre cojo un pescadito bueno. Y los muchachos no me van a dejar mentir", dice antes de revelar el secreto de su método: "Pescamos con preservativo".

Así funciona la técnica

El sistema consiste en inflar varios condones, unirlos para formar una boya improvisada y sujetarlos a una línea de pesca con anzuelo y carnada.

Cuando el viento sopla desde tierra hacia el mar, los preservativos actúan como una pequeña vela que arrastra el sedal cientos de metros mar adentro, permitiendo colocar el anzuelo en zonas donde es posible capturar especies como pargos y cuberas, inaccesibles desde el muro sin una embarcación.

"Cuando sale para allá afuera, jalo la línea, se va al globo y se queda la carne en el fondo", explica Javier en el video.

Aunque para muchos usuarios el método resultó sorprendente, no es una novedad. Medios internacionales como CBS News ya documentaban esta práctica en 2016, cuando se hizo viral por primera vez. Entonces se reportó que los preservativos inflados podían transportar la línea de pesca hasta 300 metros desde la costa.

Varios pescadores comentaron además que llevan décadas utilizando esta técnica. Uno de ellos aseguró haber pescado de esa forma hace más de 40 años frente al restaurante 1830, en el Vedado.

Una paradoja en medio de la escasez

Lo que ha llamado especialmente la atención en esta ocasión es que el video circula en un momento en que los preservativos prácticamente han desaparecido de las farmacias estatales cubanas.

Durante este mes, medios independientes informaron sobre la falta de condones en buena parte del país, obligando a muchos cubanos a recurrir al mercado informal, donde una sola unidad puede superar los 100 pesos cubanos.

La contradicción no pasó inadvertida entre los internautas.

"Ya no podrás pescar, porque ya no hay preservativos", comentó una usuaria.

Otro bromeó: "Bro, con lo caros que están los condones, mejor cómprate un dron".

La escasez de preservativos en Cuba no es un problema reciente. Desde hace años organizaciones y medios especializados vienen alertando sobre el desabastecimiento, una situación que especialistas han relacionado con mayores riesgos de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual.

Más allá de las bromas, la mayoría de las reacciones destacaron la capacidad de los cubanos para encontrar soluciones creativas frente a las dificultades cotidianas.

"El dron cubano", resumió un usuario en uno de los comentarios más compartidos.

Otro escribió: "Como la creatividad del cubano no existe en el mundo. Por ello sobrevivimos en cualquier circunstancia; sabemos lo que es tocar fondo".

La pesca desde el Malecón forma parte del paisaje habanero desde hace más de un siglo. Para algunos sigue siendo una tradición y un espacio de encuentro; para otros, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, se ha convertido en una forma de llevar alimento a la mesa.

No obstante, algunos usuarios también cuestionaron el impacto ambiental de la práctica, al advertir que los preservativos utilizados como flotadores pueden terminar en el mar. Incluso, un comentarista recordó que en Puerto Rico esta técnica está prohibida precisamente por los residuos que deja en el ecosistema marino.