Jefe del Comando Sur visita Venezuela para supervisar la ayuda humanitaria de EE.UU. tras los terremotos

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El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), visitó este lunes Venezuela para supervisar sobre el terreno las operaciones militares de asistencia humanitaria desplegadas tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Durante su recorrido, Donovan estuvo acompañado por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John M. Barrett, con quien inspeccionó las labores de búsqueda, rescate y distribución de ayuda que las fuerzas estadounidenses desarrollan en coordinación con el Departamento de Estado, informó el Comando Sur en X.

En un comunicado, la Embajada de EE.UU. calificó el operativo como un despliegue "sin precedentes" y aseguró que los militares estadounidenses trabajan "día y noche para llevar asistencia vital" a las comunidades afectadas, destacando que la misión responde al "firme compromiso del presidente Donald Trump" con la emergencia.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia el 24 de junio, devastaron el norte de Venezuela y provocaron graves daños en estados como La Guaira, Carabobo y Aragua, además de afectar amplias zonas de Caracas.

Según el más reciente balance oficial, la tragedia ha dejado 3,535 fallecidos, 16,740 heridos y más de 17,800 personas sin hogar, mientras continúan las labores de recuperación. Organismos internacionales advierten que el número de desaparecidos podría ser muy superior al reconocido por las autoridades venezolanas.

La operación estadounidense movilizó cerca de 2,000 efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en la mayor misión humanitaria realizada por Washington en territorio venezolano en décadas.

Entre las principales unidades desplegadas figuran el 3.er Batallón del 2.º Regimiento de Marines, integrado en la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines, y la Joint Task Force-Bravo, especializada en operaciones de asistencia ante desastres.

El buque anfibio USS Fort Lauderdale (LPD-28), que arribó al puerto de La Guaira el 27 de junio, funciona como centro logístico para el almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria. Desde allí parten embarcaciones que transportan alimentos, agua, medicamentos y otros suministros hacia las zonas más afectadas.

A la misión también se han incorporado más de 300 especialistas estadounidenses en búsqueda y rescate urbano, procedentes de equipos de Miami-Dade, la ciudad de Miami, Los Ángeles y el condado de Fairfax.

Washington ha elevado además su compromiso financiero con la emergencia a más de 300 millones de dólares, el doble de la ayuda anunciada en los primeros días posteriores al desastre.

La visita de Donovan se produce en un contexto de cooperación bilateral sin precedentes en los últimos años, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas a comienzos de 2026.

Al término de la inspección, Barrett afirmó que, "bajo la dirección del presidente Trump, Estados Unidos lidera la mayor respuesta internacional a un terremoto en la historia moderna de Venezuela", al destacar la magnitud del operativo humanitario desplegado en el país sudamericano.