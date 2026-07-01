EE.UU. eleva a más de 300 millones de dólares su ayuda a Venezuela en plena tragedia

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El gobierno de Estados Unidos elevó a más de 300 millones de dólares su ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos que devastaron el norte-centro de ese país el 24 de junio, un monto que duplica el compromiso financiero inicial anunciado días atrás por la administración Trump, informó el Departamento de Estado.

La decisión es una de las mayores respuestas de emergencia desplegadas por EE.UU. en la región luego de la catástrofe natural, para «salvar vidas y brindar la ayuda que el pueblo venezolano necesita con urgencia», subrayó el comunicado oficial difundido este lunes por el Departamento de Estado, que lidera la asistencia humanitaria.

Al financiamiento autorizado previamente, se añaden 50 millones de dólares adicionales para reforzar las operaciones esenciales de organizaciones internacionales asociadas, elevando a 200 millones de dólares los fondos destinados a estas, incluidos 100 millones en financiación bilateral y otros 100 millones canalizados a través del fondo común nacional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) en Venezuela.

El comunicado precisó que los fondos humanitarios de EE.UU. se han destinado a «socios internacionales y no gubernamentales de confianza con capacidad demostrada para brindar asistencia vital de forma rápida y eficaz», como atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, alojamiento, protección y apoyo logístico. Entre las entidades receptoras figuran Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, UNICEF, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), el PMA (Programa Mundial de Alimentos), International Medical Corps, Project Hope y la Cruz Roja.

Además de la financiación, Washington ha activado una operación integral, con cuatro equipos especializados de búsqueda y rescate de primera categoría, integrados por más de 300 rescatistas de élite y 23 perros de rastreo, que trabajan en zonas críticas para localizar supervivientes, brindar atención médica y realizar evaluaciones estructurales en los lugares más afectados.

En el plano militar, el Comando Sur (SOUTHCOM) coordinó la reparación y reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas para vuelos humanitarios internacionales, con la Fuerza Aérea desplegando un equipo especializado de gestión de aeródromo. El buque USS Fort Lauderdale fue posicionado frente a La Guaira, con marines entregando suministros directamente a zonas costeras mediante embarcaciones anfibias.

Un equipo naval especializado trabaja además en la reparación del Puerto de La Guaira, dañado por los sismos. SOUTHCOM desplegó aeronaves C-17 Globemaster III, C-130H Hércules, MV-22 Osprey, CH-47 Chinook, UH-1Y Venom y UH/MH-60 Blackhawk para rescate, logística y evaluación de daños.

El Departamento de Estado también se asoció con Global Empowerment Mission (GEM), una organización humanitaria con sede en Doral, Florida, y con Walmart para recolectar en el área metropolitana de Miami suministros de primera necesidad y entregarlos a comunidades afectadas en Venezuela.

Mientras EE.UU. lleva adelante su respuesta de ayuda de emergencia en el país sudamericano, «el Departamento de Estado ya está planificando las necesidades a largo plazo del pueblo venezolano, incluidas las necesidades de vivienda de los muchos venezolanos que han perdido sus hogares», aseguró el comunicado.

«Estados Unidos se compromete a mantener esta respuesta y a garantizar que el pueblo venezolano reciba todo el apoyo de Estados Unidos mientras se esfuerza por recuperarse de esta tragedia», ratificó el Departamento de Estado.

Los dos sismos del 24 de junio —de magnitud 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos— son los más destructivos registrados en Venezuela desde 1900. El balance al cierre de este martes asciende a 1,943 muertos y 10,571 heridos. Según estimaciones de la ONU, hay más de 50,000 personas desaparecidas, mientras que casi 28,400 permanecen refugiadas en campamentos de emergencia.

El PNUD estimó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del PIB venezolano, mientras que el Servicio Geológico de EE.UU. proyectó con 42 % de probabilidad que el número final de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

El 25 de junio, el presidente Donald Trump comprometió 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y despliegue de equipos militares y de rescate en Venezuela, en un operativo inicial de respuesta a gran escala tras los devastadores sismos que sacudieron a ese país.

La magnitud de la respuesta se explica en parte por el nuevo escenario diplomático: tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, EE.UU. reconoció el gobierno de Delcy Rodríguez y reabrió su embajada en Caracas el 30 de marzo, lo que permitió una coordinación directa e inmediata con las autoridades venezolanas desde las primeras horas de la catástrofe.