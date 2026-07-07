Vecina de Gibara denuncia en carta abierta más de 20 horas diarias sin luz, 20 días sin agua y especulación descontrolada

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Una vecina de Gibara, en la provincia de Holguín, publicó el lunes en Facebook una carta abierta dirigida a las autoridades locales en la que denuncia cinco crisis simultáneas que, según afirma, representan el sentir de «cientos de vecinos que viven en silencio el mismo calvario».

La autora, identificada como Esther María, dirige su escrito al Primer Secretario del Partido Comunista, al Delegado de la Circunscripción y al Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Gibara, exigiendo respuestas concretas ante una situación que describe como insostenible.

Sobre los apagones, la carta es contundente: «Más de 20 horas sin corriente eléctrica se han vuelto norma, y en ocasiones hemos rozado las 56 horas seguidas sin servicio».

La autora señala que la falta de electricidad impide conservar alimentos, cargar teléfonos y mantener un mínimo de seguridad nocturna, y reclama un plan real de mantenimiento junto a una comunicación honesta de las autoridades.

El problema del agua es igualmente grave: «Más de veinte días sin una gota en las tuberías. Las fuentes de emergencia, ese recurso que debió ser sagrado, están casi secas porque nadie las protegió a tiempo», escribe Esther María.

Ante ese vacío, los especuladores han fijado precios abusivos: «Hoy, un tanque de agua vale 3,000 pesos, una cifra absurda para quien sobrevive con un salario que ni siquiera ha cobrado».

Esa última frase apunta a otra de las denuncias centrales de la carta: al 6 de julio, los trabajadores de Gibara aún no habían recibido el salario correspondiente al mes de mayo. «No puedo alimentar a mi familia, no puedo comprar un medicamento, no puedo pagar una deuda si ustedes no garantizan la liquidez en tiempo y forma», exige la autora.

A la crisis energética, hídrica y salarial se suma el colapso del sistema bancario. Según la carta, «las colas en los bancos son eternas, las tarjetas no conectan y las transferencias son un sueño cuando no hay cobertura».

En materia de alimentos, Esther María describe un encarecimiento brutal: «Lo que ayer costaba cien pesos, hoy vale el doble o el triple. No hay control, no hay regulación, y mientras ustedes callan, el hambre crece».

La situación de Gibara no es aislada. El lunes, Cuba sufrió su tercer apagón nacional total del año, con un déficit de 2,165 MW y el 71% del territorio sin corriente de forma simultánea, con 11 de las 16 unidades termoeléctricas fuera de servicio. Holguín es una de las provincias más golpeadas: dispone de apenas 70 MW para una demanda de 240 MW, lo que se traduce en apenas tres horas de electricidad por cada 39 o 40 horas de apagón.

Gibara tiene antecedentes directos de protesta por esta misma causa. En septiembre de 2025, decenas de vecinos salieron a las calles tras más de 24 horas sin electricidad, gritando «¡Queremos corriente!» y «¡Libertad!», y el régimen respondió con al menos siete detenciones documentadas.

En su carta, Esther María se define como trabajadora que paga impuestos y aclara que no escribe para confrontar: «No quiero ser una ciudadana enojada, quiero ser una ciudadana que confía en sus líderes. Pero esa confianza se construye con hechos, no con promesas vacías».

El cierre de la carta resume el estado de ánimo de una comunidad al límite: «Gibara es mi hogar, pero hoy duele vivir en ella. La desesperación se respira en cada esquina, y el silencio de las autoridades solo agranda el vacío».