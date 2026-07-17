El video de una oleada de cangrejos en plena noche en Cuba que deja a todos en shock

Una multitud de cangrejos cruzando en plena calle captó la atención de varios cubanos que grabaron la escena con sus teléfonos y la compartieron en redes sociales. El clip de 35 segundos publicado en TikTok el pasado 14 de julio por la cuenta «La Tierra más hermosa» se viralizó rápidamente, y numerosos usuarios en los comentarios apuntan a que la escena ocurrió en Playa Girón, en la provincia de Matanzas.

En el video se escuchan las reacciones espontáneas de quienes observan el paso de los crustáceos: «Mira, mira que son cangrejos. Oye, ese sí me gusta. Mira esto, mira. ¿Vas a coger uno? Sí, cógelo. ¿Cómo tú vas a coger esto?».

Los cangrejos que aparecen en la grabación corresponden a la especie Gecarcinus ruricola, conocida popularmente como «cangrejo zombie», cuya migración anual es uno de los fenómenos naturales más llamativos del sur de Cuba.

Cada temporada, activadas por las primeras lluvias, millones de hembras abandonan los bosques de la Ciénaga de Zapata y cruzan carreteras y poblados para llegar al mar y desovar en la Bahía de Cochinos.

El tramo de unos 30 kilómetros entre Playa Larga y Playa Girón es el más afectado, con la carretera literalmente cubierta de crustáceos durante semanas.

La temporada comienza habitualmente a finales de febrero o principios de marzo, con picos en abril y mayo, aunque puede extenderse hasta julio, lo que es consistente con la fecha del video.

El impacto sobre la fauna es considerable: se estima que alrededor de 3,5 millones de cangrejos mueren aplastados por vehículos cada temporada en ese tramo de carretera.

Las autoridades matanceras han alertado en repetidas ocasiones a los conductores sobre el peligro de circular por esa vía durante la migración, ya que las pinzas de los cangrejos pueden pinchar los neumáticos.

Los especialistas también advierten que el cangrejo rojo no es apto para el consumo humano, aunque en el contexto de la grave crisis alimentaria que atraviesa la isla, los comentarios sobre la posibilidad de comerlos son recurrentes cada vez que estas imágenes circulan en redes.

El fenómeno no es exclusivo de Matanzas. En junio de 2025, cientos de cangrejos invadieron calles y viviendas del poblado de Caletón, también en la Ciénaga de Zapata, sorprendiendo a los vecinos.

Meses después, en octubre de 2025, una invasión masiva e inusual sacudió Caibarién, en Villa Clara, con hembras preñadas entrando en patios y habitaciones.

En abril de ese mismo año también se registraron oleadas en Gibara, Holguín, y el fenómeno se repite con menor intensidad en zonas como Guanahacabibes y Santiago de Cuba.

Vecinos de Caibarién han señalado que la magnitud de las invasiones en los últimos tres años es inusual, y un residente de esa localidad, Oscar Valdés, vinculó el aumento de cangrejos con el retroceso de la agricultura en la zona.

Las carreteras cubanas durante la migración del cangrejo rojo se convierten cada año en un escenario que mezcla el asombro de los testigos con el riesgo real para conductores y para la propia especie, cuya supervivencia depende de completar ese trayecto hasta el mar.