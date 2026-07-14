Cubanoamericano protagoniza tiroteo y deja varios heridos durante una trifulca en Holguín

Un hombre identificado como Yaudier Aguilera Monert, descrito como cubanoamericano vinculado al barrio Los Lazos, fue detenido tras protagonizar un tiroteo en el paladar «Los Hermanos», ubicado en la localidad de Floro Pérez, municipio de Gibara, en la provincia de Holguín, durante la madrugada del domingo 12 de julio.

El incidente, reportado inicialmente por la plataforma independiente 'Nio Reportando un Crimen' y confirmado posteriormente por el perfil de Facebook 'Cazador Cazado' —vinculado al ministerio del Interior (MININT)—, dejó al menos tres personas heridas y un menor de edad trasladado a un hospital pediátrico.

Captura de pantalla Facebook / Cazador Cazado

Según la versión difundida por 'Cazador Cazado', página que actúa como vocero táctico del MININT en Holguín con tono coloquial, todo comenzó con una discusión entre dos conocidos dentro del local.

El guardia de seguridad intervino para sacarlos del establecimiento y terminó siendo uno de los principales afectados.

En ese momento, Aguilera Monert habría sacado un revólver —al parecer un Colt.38— con el que efectuó tres disparos, según esa fuente oficialista. La plataforma independiente 'Nio Reportando un Crimen' había reportado inicialmente alrededor de seis disparos, mientras que Periódico Cubano mencionó cerca de ocho con una pistola de perdigones; ninguna de estas cifras ha sido confirmada oficialmente.

Las tres personas heridas fueron identificadas como Luis Raidel Correoso, Alexander Espronceda y Brayan Carlos Escalona.

Correoso, quien trabajaba como guardia de seguridad del establecimiento, recibió un disparo en el cuello y debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Según testimonios recogidos por 'Nio Reportando un Crimen', se encontraba fuera de peligro aunque continuaba hospitalizado.

Espronceda sufrió heridas por perdigones y, tras recibir atención médica, ya se encontraba en su domicilio. El estado de Escalona no fue detallado en los reportes disponibles.

Un menor que se hallaba comprando en el local en el momento del incidente también resultó afectado y fue trasladado a un centro pediátrico. No se informó sobre su identidad ni la gravedad de sus lesiones.

Un policía que residía frente al establecimiento intervino durante el altercado y efectuó presuntamente dos disparos al aire. Aguilera Monert intentó huir hacia un platanal cercano, pero fue capturado y puesto bajo custodia.

La confirmación del nombre del sospechoso proviene exclusivamente de 'Cazador Cazado', perfil oficialista que no equivale a un comunicado formal del MININT. En Facebook, el usuario identificado como Yandier Aguilera (Yaudier Aguilera Monert) indica que residen en Miami y es oriundo de Holguín.

Captura de pantalla Facebook / Yandier Aguilera

Captura de pantalla Facebook

Por su parte, la plataforma 'Nio Reportando un Crimen' advirtió que «algunos elementos de la narrativa difundida por la página oficialista contrastan con versiones recibidas directamente por nuestra plataforma», y señaló que continuaban verificando la secuencia de los hechos.

El caso se suma a una serie de incidentes que involucran a cubanoamericanos en la isla. En abril de 2026, el cubanoamericano repatriado Leonel García Álvarez fue asesinado en Mayabeque a los 72 años, tras regresar a Cuba para retirarse.

Antes, el empresario Frank Cuspinera Medina, fundador de Diplomarket, fue arrestado en junio de 2024 y permaneció más de un año en prisión preventiva sin juicio definitivo. Estos casos ilustran los riesgos que enfrentan quienes regresan a la isla, ya sea como inversores, turistas o repatriados.

El uso de un revólver en un establecimiento público nocturno resulta inusual en Cuba, donde la posesión civil de armas está severamente restringida. El hecho ocurre además en un contexto de creciente violencia en la isla, donde los robos aumentaron un 115% en 2025, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana.

Hasta este martes, el MININT no había emitido ningún comunicado oficial sobre el tiroteo, el número definitivo de heridos ni los cargos formales que enfrentaría el detenido.