¡Sin filtros ni edición! Claudia Artiles presume su figura en bikini: «Esto es como verdaderamente me veo»

Claudia Artiles celebró este martes exactamente dos meses desde su cirugía plástica compartiendo una sesión fotográfica en bikini en la playa que dejó a sus seguidoras sin palabras.

La influencer cubana radicada en Miami posó con un bikini negro, gafas de sol de montura pequeña y un collar dorado, mostrando con total confianza la figura que logró tras someterse a un levantamiento con implante mamario y una abdominoplastia, todo en un mismo día.

Las imágenes, grabadas por su pareja Ultrack, muestran a Claudia apoyada en un poste amarillo frente a una cabaña de colores vivos, con sus tatuajes bien visibles, y también de espaldas caminando hacia el mar bajo un cielo completamente despejado.

Captura de Instagram / Claudia

«Esto que te estoy mostrando son imágenes nítidas grabadas por Ultrack. Esto no está editado, es como verdaderamente me veo, porque yo siempre les quiero mostrar algo real, contenido real», explicó la joven de 25 años en el video.

El resultado habla por sí solo, y sus seguidoras no tardaron en reaccionar. «Súper natural te ves», escribió una de ellas en los comentarios, resumiendo el sentir general de quienes siguieron su recuperación paso a paso.

Claudia no ocultó su satisfacción: «Amo mi resultado».