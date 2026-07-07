¡Sin filtros ni edición! Claudia Artiles presume su figura en bikini: «Esto es como verdaderamente me veo»

Claudia Artiles celebró este martes exactamente dos meses desde su cirugía plástica compartiendo una sesión fotográfica en bikini en la playa que dejó a sus seguidoras sin palabras.
La influencer cubana radicada en Miami posó con un bikini negro, gafas de sol de montura pequeña y un collar dorado, mostrando con total confianza la figura que logró tras someterse a un levantamiento con implante mamario y una abdominoplastia, todo en un mismo día.
Las imágenes, grabadas por su pareja Ultrack, muestran a Claudia apoyada en un poste amarillo frente a una cabaña de colores vivos, con sus tatuajes bien visibles, y también de espaldas caminando hacia el mar bajo un cielo completamente despejado.
«Esto que te estoy mostrando son imágenes nítidas grabadas por Ultrack. Esto no está editado, es como verdaderamente me veo, porque yo siempre les quiero mostrar algo real, contenido real», explicó la joven de 25 años en el video.
El resultado habla por sí solo, y sus seguidoras no tardaron en reaccionar. «Súper natural te ves», escribió una de ellas en los comentarios, resumiendo el sentir general de quienes siguieron su recuperación paso a paso.
Claudia no ocultó su satisfacción: «Amo mi resultado».
Preguntas sobre la transformación física de Claudia Artiles
CiberCuba te lo explica:
¿Qué procedimientos estéticos se realizó Claudia Artiles?
Claudia Artiles se sometió a una cirugía de levantamiento con implante mamario y una abdominoplastia el 28 de abril de 2026 en Miami. Además, días antes, el 23 de abril, se realizó un endolift en la papada.
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¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Claudia Artiles tras su cirugía?
El proceso de recuperación de Claudia Artiles ha sido detalladamente documentado por ella y su pareja, Ultrack, en redes sociales. Claudia ha mostrado una evolución favorable, apareciendo sin faja poco después de la cirugía y luciendo su figura en diversas ocasiones. Su recuperación ha avanzado sin complicaciones significativas.
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¿Por qué decidió Claudia Artiles someterse a cirugía estética?
Claudia decidió someterse a cirugía estética para sentirse más cómoda con su cuerpo después de un descontrol hormonal severo y una pérdida gestacional. Su objetivo era estar más a gusto consigo misma, especialmente en situaciones cotidianas como ir a la playa.
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¿Cómo ha sido la reacción del público ante el cambio físico de Claudia Artiles?
La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva, con numerosos elogios sobre la apariencia renovada de Claudia. Sus seguidores destacan que luce natural y hermosa, aunque también han surgido algunas críticas sobre la proporción de su figura. Claudia ha respondido a los comentarios con humor y transparencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.