Wisin hace una confesión que emociona a cubanos: «Toda mi vida he querido ir a Cuba a dar un concierto»

El reguetonero puertorriqueño Wisin sorprendió a sus seguidores con una confesión cargada de emoción: tras actuar en Hialeah, Florida, reveló en Instagram que llevar su música a Cuba ha sido uno de los deseos de su vida.

«Toda mi vida he querido ir a Cuba a hacer un concierto. Ayer en Hialeah sentí el amor cubano y fue increíble. Gracias a los miles de latinos que cantaron de principio a fin y rumbiaron conmigo, respeto y amor para todos ustedes», escribió el artista, conocido como «El Sobreviviente», bajo el hashtag que lleva su apodo.

El concierto tuvo lugar el pasado viernes en el Milander Park de Hialeah, en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y el escenario no pudo ser más simbólico: Hialeah es la ciudad con mayor concentración de cubanos en todo el país, con más de 171,000 residentes de origen cubano, lo que representa el 72.6% de su población.

Captura de Instagram / Wisin

El post acumuló más de 10,000 me gusta y 471 comentarios en pocas horas, y el hilo se convirtió rápidamente en un espacio de emoción colectiva para la comunidad cubana.

El comentario más popular resumió el sentir de muchos: «Cuando Cuba sea libre, todos los cubanos amarán ir a verte en un concierto allá». Otro de los más aplaudidos fue: «Todo el flow está en Hialeah, mil gracias por todo».

Desde la isla y desde la diáspora, los cubanos inundaron la publicación con mensajes de cariño y nostalgia. Varios recordaron que la música de Wisin —junto a la de Wisin & Yandel, Daddy Yankee y Don Omar— fue la banda sonora de su juventud, escuchada a través del paquete semanal o en viejos televisores, ante la imposibilidad de asistir a conciertos en vivo.

«No sabes lo que significas para Cuba. Tu música ha vivido con nosotros, cada clásico, cada chanteo tuyo es historia aquí», le escribió un seguidor. Otro contó: «Toda mi vida he soñado con ir a un concierto de los Extraterrestres. Recuerdo que una vez me puse en la tele, copiado del paquete, un Viña del Mar que hicieron en 2019, y fue mi concierto tan ansiado. Lo viví como niño chico».

La esperanza de una Cuba libre fue el hilo conductor de decenas de respuestas. «Como soñamos en Cuba ir a verte a un concierto. Los que pudimos salir tenemos la bendición de poder ir y cumplir ese sueño, pero hay muchos que no pueden», escribió una seguidora. Desde la propia isla, alguien le dejó este mensaje: «Será un inmenso placer recibir en Cuba al maestro y estrella de la música urbana que a tantos ha inspirado».

La conexión de Wisin con lo cubano tiene historia: en 2016 compartió escenario con Jacob Forever en el Miccosukee Resort de Miami, y en febrero de este año ganó el Premio Lo Nuestro junto a Marc Anthony por una canción escrita por el compositor cubano Lenier Mesa.

«Todos los cubanos te amamos. Cuando Cuba sea libre, en la Plaza Cívica, haz un concierto», pidió un fan, resumiendo el sueño compartido de toda una generación.