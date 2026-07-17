«Cómo le explico a Oliver que no volverás»: El doloroso mensaje de Yory tras el fallecimiento de Mauro, hijo de Osamu

Yory Gómez, actriz cubana y pareja del músico Osamu Menéndez, publicó este viernes un desgarrador mensaje en Facebook para despedirse de Mauro, el hijo mayor de Osamu, fallecido la noche del jueves en Barbados a los 30 años de edad.

El texto, acompañado de una fotografía en la que Mauro abraza a su hermano menor Oliver mientras ambos sonríen jugando con una Nintendo Switch, refleja la profundidad del vínculo que unía a Yory con el joven, a quien consideraba un hijo propio.

«Que hago con tanto tanto tanto dolor. Cómo le explico a Oliver que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados, que no abrirás sus brazos para cargarlo, cómo le explico que su hermano mayor ya no está, Dios porque nos hiciste esto, no lo merecemos», escribió Yory en su publicación.

Oliver, de aproximadamente diez años, es el hijo que Yory tiene en común con Osamu. Mauro, en cambio, era fruto de la relación del músico con la actriz cubana Aylín Mujica, pero había construido una relación afectiva cercana con toda la familia paterna.

En su mensaje, Yory evocó los gestos cotidianos que hacían especial esa relación: «Mau sabes que para mí eras otro hijo y me quedo con tu sonrisa explosiva, me quedo con esa dulzura en tu mirada, me quedo con ese YORY QUE RICO TE QUEDO ESTÁ COMIDA».

El propio Osamu había confirmado la muerte de su hijo pocas horas antes con un mensaje igualmente devastador: «Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias».

Según recoge el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu, el joven había viajado a la isla caribeña para asistir a un juego de béisbol, a pesar de que padecía neumonía y su madre le había advertido que no hiciera el viaje.

La causa oficial de muerte no ha sido confirmada por la familia, aunque múltiples fuentes apuntan a un infarto.

Mauro era conocido artísticamente como DJ MAAHEZ y había construido una carrera como productor y DJ de música electrónica desde 2014, con colaboraciones junto a artistas como Wisin, Gente de Zona y Chyno Miranda.

Era considerado un pionero del movimiento Global Bass y Moombahton en la escena latina, y su sitio profesional lo presentaba como productor multiplatino y nominado al Latin Grammy.

Áylín Mujica, su madre, recibió la noticia mientras se encontraba en Colombia grabando el programa Top Chef VIP.

Mauro era el primogénito de sus tres hijos; los otros dos son Alejandro, de su relación con Alejandro Gaviria, y Violeta Valenzuela, de su vínculo con Gabriel Valenzuela.

Yory cerró su publicación con una frase que resume el peso de una pérdida que no encuentra palabras: «Cómo podemos continuar sabiendo que no estás. Demasiado dolor».