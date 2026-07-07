Esposa y suegra de Osmani García sorprenden a Lele Pons con pastel de cumpleaños: «Siempre es un honor»

Laura García e Iliana Lombardero, esposa y suegra del reguetonero cubano Osmani García, volvieron a ser las encargadas de crear el pastel de cumpleaños de Lele Pons, esta vez para celebrar sus 30 años.
La pastelería de lujo Divine Delicacies Custom Cakes con sede en Miami, compartió el momento con un emotivo mensaje dirigido a la influencer venezolana: «Siempre es un honor crear tus pasteles de cumpleaños. Te mereces toda la felicidad del mundo, no solo porque eres hermosa por dentro y por fuera, sino porque tienes uno de los corazones más bondadosos y genuinos. Que este año esté lleno de amor, risas, éxito y momentos inolvidables. Gracias por dejarme ser una pequeña parte de tu día especial cada año».
Lele Pons cumplió 30 años el 25 de junio, pero decidió no celebrar públicamente en señal de respeto por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5 y más de 3,300 fallecidos.
La propia cantante lo explicó en sus redes sociales: «La semana pasada fue mi cumpleaños número 30, pero no me parecía apropiado celebrarlo con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Hay un momento para todo. Los amo».
A pesar de la decisión de Lele Pons de mantener un perfil bajo, el pastel fue elaborado y documentado por la pastelería, que mantiene una relación de varios años con la influencer y su entorno.
Laura García e Iliana Lombardero, conocidas en el mundo de la repostería de lujo como las «Divas del Azúcar», llevan años siendo las reposteras de cabecera de Lele Pons, habiendo creado el pastel de 11 niveles para su boda con el cantante Guaynaa en 2023 y un diseño de Minions y dinosaurios para su cumpleaños de 2025.
Divine Delicacies tiene entre su clientela a figuras como Marc Anthony, Natti Natasha, Maluma, Jennifer López, las Kardashian y Cardi B, consolidándose como una de las pastelerías de referencia entre las celebridades del entretenimiento latino en Miami.
En junio de este año, Laura y su madre crearon por tercer año consecutivo el pastel de cumpleaños de Marquito, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, una creación de seis pisos con temática de El Rey León, lo que confirma la fidelidad de las grandes figuras del espectáculo hacia el trabajo de las cubanas.
Preguntas frecuentes sobre el pastel de cumpleaños de Lele Pons y Divine Delicacies
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes son las encargadas de crear los pasteles para Lele Pons?
Laura García e Iliana Lombardero, esposa y suegra de Osmani García, son las encargadas de crear los pasteles para Lele Pons. Ellas son conocidas en el mundo de la repostería de lujo como las «Divas del Azúcar» y tienen una pastelería llamada Divine Delicacies Custom Cakes en Miami.
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¿Por qué Lele Pons decidió no celebrar públicamente su cumpleaños número 30?
Lele Pons decidió no celebrar públicamente su cumpleaños número 30 en señal de respeto por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, que causó más de 3,300 fallecidos. Ella sintió que no era apropiado celebrar con lo que estaba sucediendo en su país.
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¿Qué otros famosos han confiado en Divine Delicacies para sus celebraciones?
Divine Delicacies ha sido elegido por numerosas celebridades, incluyendo Marc Anthony, Natti Natasha, Maluma, Jennifer López, las Kardashian y Cardi B, consolidándose como una de las pastelerías de referencia entre las celebridades del entretenimiento latino en Miami.
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¿Cómo se ha consolidado Divine Delicacies en el mercado de la repostería de lujo?
Divine Delicacies se ha consolidado en el mercado de la repostería de lujo gracias a su clientela de alto perfil y a sus diseños personalizados para celebridades. La pastelería es conocida por sus elaboradas creaciones temáticas y su atención al detalle, lo que ha fidelizado a figuras del espectáculo en Miami y más allá.
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