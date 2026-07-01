Nicky Jam presta su avión privado para enviar ayuda a Venezuela: «Vamos a seguir haciendo más viajes»

El cantante Nicky Jam anunció el martes que pone su avión privado al servicio de la ayuda humanitaria para Venezuela, cargándolo con medicamentos, alimentos enlatados y artículos para bebés con destino a las zonas devastadas por los terremotos del 24 de junio.

El artista lo comunicó a través de una publicación en Instagram que superó los 572,000 likes, acompañada de imágenes del interior de su jet privado repleto de cajas con suministros de primera necesidad, entre ellos pañales, alimentos enlatados y artículos de primera necesidad.

«Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan», escribió el reguetonero en la publicación.

En un video incluido en la misma publicación, Nicky Jam fue más directo sobre su intención: «Estoy prestando mi avión para llevar suministros para Venezuela. Estamos llevando lo más importante: medicamentos, enlatados, cositas para bebé, todo eso».

El artista dejó claro que no se trata de un gesto aislado: «Este es el primer viaje que damos en el avión, pero vamos a seguir dando más viajes».

Además, aprovechó para hacer un llamado público a sus colegas de la industria: «Estoy exhortando a más artistas que lo sigan haciendo, hay muchos que lo han hecho pero que haya muchísimos más. Que viva Venezuela y vamos a salir de esta con el favor de Dios».

La iniciativa generó una avalancha de apoyo en redes. El actor Vin Diesel reaccionó con emojis de oración, el cantante Zion escribió «We love Nicky y vamos a seguir ayudándolos, ¡Qué VIVA VENEZUELA!», y el Latin Grammy comentó «Grande Nicky».

La acción de Nicky Jam se produce en respuesta a la catástrofe sísmica que sacudió Venezuela el 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 —separados por apenas 39 segundos— golpearon la costa central del país. El número de muertos asciende a 1,943, con más de 10,571 heridos, mientras la ONU estima que podrían existir hasta 50,000 desaparecidos bajo los escombros.

Los daños económicos se estiman en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, y más de 6.76 millones de personas resultaron afectadas.

La solidaridad de Nicky Jam se suma a la de otros artistas latinoamericanos como Shakira, Ricky Martin, Carlos Baute, Lele Pons, J Balvin, Maluma, Camilo, Evaluna, Ricardo Montaner, Thalía y Alejandro Sanz, quienes han movilizado sus redes para coordinar donaciones y visibilizar la crisis.

Sin embargo, la ayuda privada ha encontrado obstáculos impuestos por el propio gobierno venezolano: el régimen de Nicolás Maduro militarizó La Guaira con 14,000 efectivos, exigió acreditaciones para ingresar a las zonas afectadas y bloqueó al menos tres aviones con suministros procedentes de Miami, desviando incluso un vuelo con rescatistas a República Dominicana el martes, pese a contar con permiso oficial de la cancillería venezolana.

No es la primera vez que Nicky Jam actúa en situaciones de emergencia: en 2017 ya había liderado una recolecta de ayuda para Puerto Rico tras el huracán María, y en febrero de 2019 había alzado la voz públicamente por Venezuela afirmando: «Estamos pidiendo ayuda humanitaria, la gente se está muriendo».