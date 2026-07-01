Aplauden a Lele Pons por cómo está ayudando a Venezuela desde Miami: «Ojalá todos los influencers fueran así»

La influencer venezolano-americana Lele Pons se convirtió en uno de los rostros más visibles de la respuesta humanitaria en Miami tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, al ser captada trabajando como voluntaria en el almacén de la organización Global Empowerment Mission (GEM) en Doral, Florida.
El lunes 29 de junio, NBC South Florida la grabó empacando cajas de suministros —alimentos, artículos de higiene y agua— destinados a ser enviados en vuelos de carga a Venezuela. Vestida con chaleco amarillo de seguridad y una gorra azul con la leyenda «KINDNESS CHANGES EVERYTHING», la creadora de contenido no posó para las cámaras: estaba trabajando.
El video de NBC South Florida acumuló 3.5 millones de vistas y más de 601,000 likes en TikTok. La publicación de NBC6 en Instagram superó los 154,000 likes. El propio video que Pons compartió en su cuenta de TikTok con el mensaje «ES SOLO EL COMIENZO» alcanzó 1.1 millones de vistas y 180,600 likes.
La reacción del público fue masivamente positiva. «Como se nota la diferencia cuando alguien quiere ayudar de corazón. Esta muchacha fajada trabajando, cero pendiente de como tiene el cabello o el maquillaje, full entregada a la causa», escribió una usuaria en un comentario que acumuló más de 6,000 likes.
Otros usuarios la calificaron de ejemplo para toda su generación. «Por más mujeres como @lelepons que no está por aparentar o llenarse de seguidores, ve ejemplo a seguir», señaló otro. «Los verdaderos influencers», resumió alguien.
En sus declaraciones ante las cámaras, Pons fue directa sobre la necesidad de que el apoyo no se agote en los primeros días: «Necesitan nuestra ayuda, seas venezolano o no. Y esto es solo el comienzo. No es que hoy es lunes y mañana volvemos a lo de siempre. Esto va a tomar mucho tiempo».
También llamó a sostener el esfuerzo en el tiempo: «Mi meta es que esto dure meses. No paremos, porque a veces olvidamos. Olvidamos y decimos, bueno, ya. Sé que siempre podemos hacer más».
Pons invitó a donar en give.GEM.org y a acudir al almacén de Doral de 10 a.m. a 4 p.m. Además, usó su Instagram para conectar a personas en Venezuela que necesitaban ayuda con grupos de voluntarios.
Varios usuarios recordaron que este compromiso no es nuevo. «Recordemos que también estuvo en el concierto para enviar camiones con comida y medicinas hace años. Es una OG influencer apoyando a su país», escribió otra persona en un comentario con más de 3,600 likes.
Los terremotos del 24 de junio fueron los más devastadores en Venezuela en más de 125 años: dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, dejaron al menos 1,943 muertos y 10,571 heridos según cifras oficiales al 30 de junio, mientras la ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas.
GEM comprometió entre $20 y $35 millones en suministros y envió más de 50 toneladas de ayuda humanitaria en un vuelo de LATAM Airlines desde Miami el 30 de junio. La organización advirtió sobre el riesgo de que las autoridades venezolanas intercepten las donaciones, y coordina con socios locales para garantizar que los suministros lleguen directamente a los afectados.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda Humanitaria a Venezuela tras los Terremotos
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está ayudando Lele Pons a Venezuela tras los terremotos?
Lele Pons está trabajando como voluntaria con la organización Global Empowerment Mission (GEM) en Miami, empacando suministros destinados a las víctimas de los terremotos en Venezuela. Además, ha utilizado sus redes sociales para incentivar las donaciones y coordinar esfuerzos humanitarios.
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¿Qué tipo de ayuda está enviando Global Empowerment Mission a Venezuela?
Global Empowerment Mission está enviando suministros esenciales como alimentos, artículos de higiene y agua potable a Venezuela. La organización ha comprometido entre 20 y 35 millones de dólares en ayuda humanitaria y ha coordinado envíos masivos desde Miami.
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¿Cómo puede la comunidad internacional colaborar con las víctimas de los terremotos en Venezuela?
Las personas interesadas en ayudar pueden realizar donaciones en efectivo a través de sitios web como give.GEM.org o participar como voluntarios en centros de acopio. También se puede contribuir con suministros específicos como medicamentos, herramientas y artículos para bebés.
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¿Qué desafíos enfrentan las donaciones humanitarias hacia Venezuela?
Las donaciones enfrentan el riesgo de ser interceptadas por las autoridades venezolanas. GEM y otras organizaciones trabajan con socios locales para asegurar que los suministros lleguen directamente a los afectados, evitando las barreras impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.