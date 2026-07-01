Aplauden a Lele Pons por cómo está ayudando a Venezuela desde Miami: «Ojalá todos los influencers fueran así»

La influencer venezolano-americana Lele Pons se convirtió en uno de los rostros más visibles de la respuesta humanitaria en Miami tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, al ser captada trabajando como voluntaria en el almacén de la organización Global Empowerment Mission (GEM) en Doral, Florida.

El lunes 29 de junio, NBC South Florida la grabó empacando cajas de suministros —alimentos, artículos de higiene y agua— destinados a ser enviados en vuelos de carga a Venezuela. Vestida con chaleco amarillo de seguridad y una gorra azul con la leyenda «KINDNESS CHANGES EVERYTHING», la creadora de contenido no posó para las cámaras: estaba trabajando.

El video de NBC South Florida acumuló 3.5 millones de vistas y más de 601,000 likes en TikTok. La publicación de NBC6 en Instagram superó los 154,000 likes. El propio video que Pons compartió en su cuenta de TikTok con el mensaje «ES SOLO EL COMIENZO» alcanzó 1.1 millones de vistas y 180,600 likes.

La reacción del público fue masivamente positiva. «Como se nota la diferencia cuando alguien quiere ayudar de corazón. Esta muchacha fajada trabajando, cero pendiente de como tiene el cabello o el maquillaje, full entregada a la causa», escribió una usuaria en un comentario que acumuló más de 6,000 likes.

Otros usuarios la calificaron de ejemplo para toda su generación. «Por más mujeres como @lelepons que no está por aparentar o llenarse de seguidores, ve ejemplo a seguir», señaló otro. «Los verdaderos influencers», resumió alguien.

En sus declaraciones ante las cámaras, Pons fue directa sobre la necesidad de que el apoyo no se agote en los primeros días: «Necesitan nuestra ayuda, seas venezolano o no. Y esto es solo el comienzo. No es que hoy es lunes y mañana volvemos a lo de siempre. Esto va a tomar mucho tiempo».

También llamó a sostener el esfuerzo en el tiempo: «Mi meta es que esto dure meses. No paremos, porque a veces olvidamos. Olvidamos y decimos, bueno, ya. Sé que siempre podemos hacer más».

Pons invitó a donar en give.GEM.org y a acudir al almacén de Doral de 10 a.m. a 4 p.m. Además, usó su Instagram para conectar a personas en Venezuela que necesitaban ayuda con grupos de voluntarios.

Varios usuarios recordaron que este compromiso no es nuevo. «Recordemos que también estuvo en el concierto para enviar camiones con comida y medicinas hace años. Es una OG influencer apoyando a su país», escribió otra persona en un comentario con más de 3,600 likes.

Los terremotos del 24 de junio fueron los más devastadores en Venezuela en más de 125 años: dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, dejaron al menos 1,943 muertos y 10,571 heridos según cifras oficiales al 30 de junio, mientras la ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas.

GEM comprometió entre $20 y $35 millones en suministros y envió más de 50 toneladas de ayuda humanitaria en un vuelo de LATAM Airlines desde Miami el 30 de junio. La organización advirtió sobre el riesgo de que las autoridades venezolanas intercepten las donaciones, y coordina con socios locales para garantizar que los suministros lleguen directamente a los afectados.