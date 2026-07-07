Así fue la espectacular actuación de Cimafunk y Emilio Estefan en el Mundial de Fútbol 2026

Cimafunk y Emilio Estefan protagonizaron uno de los momentos más emotivos del FIFA World Cup 2026 al actuar en vivo ante un Hard Rock Stadium completamente lleno en Miami justo antes del partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde.

El músico pinareño interpretó «Love Always Wins», la canción oficial del torneo escrita y producida por Emilio Estefan, ante decenas de miles de espectadores, con la pantalla gigante del estadio iluminada con el logo del Mundial y el trofeo de la Copa del Mundo.

Cimafunk ofreció una actuación que quedó registrada en las imágenes que él mismo compartió en su cuenta de Instagram. «Un privilegio cantar antes de este partido histórico. ¡Muchísimas gracias a la FIFA, a Emilio Estefan y a todos por esta oportunidad! ¡Felicidades a Argentina y a Cabo Verde!», escribió el artista.

Emilio Estefan también celebró el momento desde sus redes sociales, explicando el significado de la presentación: «La FIFA quiso dar la bienvenida a los aficionados al fútbol en Miami con el sonido de Miami y un gran mensaje de amor, esperanza y unión a través de la música».

El productor cubanoamericano aprovechó además para dedicar la actuación a Venezuela, señalando que ese mensaje era «especialmente importante durante estos tiempos difíciles» para ese país.

«Love Always Wins» es interpretada por Zema, Shaggy y Cimafunk, y forma parte del álbum oficial del Mundial 2026, lanzado el 4 de junio bajo el sello FIFA Sound con 18 canciones y artistas como Shakira, Daddy Yankee y The Rolling Stones.

La colaboración entre Cimafunk y Estefan viene de lejos: ambos comenzaron a trabajar juntos en sesiones de estudio en Miami en mayo de 2025, y en abril de 2026 se confirmó que el músico grababa su próximo álbum junto al productor.

El partido que siguió a la actuación estuvo a la altura del escenario: Argentina venció a Cabo Verde 3-2 en tiempo suplementario. Con esa victoria, la selección albiceleste avanzó a los octavos de final, donde este martes se mide a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.