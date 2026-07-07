Así fue la espectacular actuación de Cimafunk y Emilio Estefan en el Mundial de Fútbol 2026

Cimafunk y Emilio Estefan protagonizaron uno de los momentos más emotivos del FIFA World Cup 2026 al actuar en vivo ante un Hard Rock Stadium completamente lleno en Miami justo antes del partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde.
El músico pinareño interpretó «Love Always Wins», la canción oficial del torneo escrita y producida por Emilio Estefan, ante decenas de miles de espectadores, con la pantalla gigante del estadio iluminada con el logo del Mundial y el trofeo de la Copa del Mundo.
Cimafunk ofreció una actuación que quedó registrada en las imágenes que él mismo compartió en su cuenta de Instagram. «Un privilegio cantar antes de este partido histórico. ¡Muchísimas gracias a la FIFA, a Emilio Estefan y a todos por esta oportunidad! ¡Felicidades a Argentina y a Cabo Verde!», escribió el artista.
Emilio Estefan también celebró el momento desde sus redes sociales, explicando el significado de la presentación: «La FIFA quiso dar la bienvenida a los aficionados al fútbol en Miami con el sonido de Miami y un gran mensaje de amor, esperanza y unión a través de la música».
El productor cubanoamericano aprovechó además para dedicar la actuación a Venezuela, señalando que ese mensaje era «especialmente importante durante estos tiempos difíciles» para ese país.
«Love Always Wins» es interpretada por Zema, Shaggy y Cimafunk, y forma parte del álbum oficial del Mundial 2026, lanzado el 4 de junio bajo el sello FIFA Sound con 18 canciones y artistas como Shakira, Daddy Yankee y The Rolling Stones.
La colaboración entre Cimafunk y Estefan viene de lejos: ambos comenzaron a trabajar juntos en sesiones de estudio en Miami en mayo de 2025, y en abril de 2026 se confirmó que el músico grababa su próximo álbum junto al productor.
El partido que siguió a la actuación estuvo a la altura del escenario: Argentina venció a Cabo Verde 3-2 en tiempo suplementario. Con esa victoria, la selección albiceleste avanzó a los octavos de final, donde este martes se mide a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Cimafunk y Emilio Estefan en el Mundial de Fútbol 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el papel de Cimafunk y Emilio Estefan en el Mundial de Fútbol 2026?
Cimafunk y Emilio Estefan participaron en la ceremonia previa al partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Cimafunk interpretó "Love Always Wins", la canción oficial del torneo, mientras que Emilio Estefan fue el productor de la misma.
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¿Qué mensaje transmite la canción "Love Always Wins" del Mundial 2026?
"Love Always Wins" transmite un mensaje de amor, esperanza y unidad, alineándose con el espíritu de celebración universal que caracteriza al Mundial. Emilio Estefan destacó que la canción busca unir culturas y generaciones a través de la música.
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¿Qué artistas participaron en el álbum oficial del Mundial 2026?
El álbum oficial del Mundial 2026 cuenta con la participación de artistas como Shakira, Daddy Yankee, The Rolling Stones, Lisa, Anitta, Rema, Future, y Tyla, entre otros. Cimafunk participó en la canción "Love Always Wins", junto a Zema y Shaggy.
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¿Cómo ha sido la colaboración entre Cimafunk y Emilio Estefan?
La colaboración entre Cimafunk y Emilio Estefan comenzó en mayo de 2025 con sesiones de estudio en Miami. En abril de 2026 se confirmó que Cimafunk grababa su próximo álbum junto a Estefan, consolidando una relación profesional que ha crecido significativamente.
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¿Cómo fue el impacto del Mundial 2026 en Miami?
Miami fue una de las sedes del Mundial 2026, albergando siete partidos en el Hard Rock Stadium. El evento trajo consigo un impacto económico proyectado de aproximadamente 1,500 millones de dólares y transformó la ciudad en un epicentro de celebración futbolística y cultural.
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