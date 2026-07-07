La Dura se sincera con sus fans: "Ustedes no comprenderán lo difícil que es competir conmigo misma"

Vídeos relacionados:

La influencer cubana conocida como La Dura volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una historia en Instagram en la que, desde la comodidad de su cama y con un look relajado, dejó una frase que no pasó inadvertida.

“Qué difícil se me está haciendo conseguir todos los outfits de mi próximo viaje, ustedes no comprenderán lo difícil que es competir conmigo misma”, escribió, dejando claro que su nivel de exigencia en cuanto a estilo sigue siendo alto.

Fiel a su imagen pública, la creadora de contenido volvió a presumir de seguridad y estándares elevados, especialmente cuando se trata de moda.

Captura Instagram / La Dura

No es la primera vez que La Dura deja ver que cada aparición suya está cuidadosamente pensada, desde eventos hasta viajes internacionales.

La publicación, aunque breve, vuelve a dar de qué hablar. Mientras algunos aplauden su confianza y sentido del estilo, otros consideran que su comentario refleja una personalidad demasiado segura de sí misma.

Lo cierto es que, con este adelanto, ya está generando expectativas sobre su próximo viaje, donde seguramente volverá a apostar por looks llamativos y contenido pensado para destacar en redes.

Una vez más, La Dura demuestra que sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación… incluso con una simple historia.