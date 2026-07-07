La mala experiencia de esta cubana en EE.UU. en un crucero: "Lamentablemente, un desastre total"

Una cubana que viaja por primera vez en crucero compartió en TikTok su decepción con el Royal Caribbean Wonder of the Seas, describiendo la travesía como «un desastre total» marcado por la saturación de pasajeros en cada rincón del barco.

En un video publicado el lunes por la creadora @diviertete_con_made1, la cubana relató que desde el primer día la experiencia estuvo lejos de ser el viaje relajante que esperaba.

«Mi experiencia en el Royal Caribbean Wonder of the Seas fue, lamentablemente, un desastre total», escribió en la descripción del video.

El problema central, según explicó, fue la cantidad de pasajeros a bordo, que superaba con creces la capacidad del barco para ofrecer un servicio cómodo.

En el buffet del desayuno era «prácticamente imposible» encontrar una mesa libre. Las piscinas permanecían abarrotadas durante todo el día, haciendo casi inútil intentar usarlas.

La situación empeoró durante la parada en CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, donde ese mismo día coincidieron dos cruceros.

La isla estaba completamente colapsada: piscinas llenas, barras imposibles de alcanzar y esperas que superaban la hora para recibir una bebida. «Para tomarte un trago fácil fácil te metes una hora esperando que te lo preparen», relató la cubana.

El paquete de internet y el de bebidas representaron cerca de mil dólares adicionales a la reservación, un gasto que, a la luz de la experiencia vivida, la creadora consideró poco justificado.

El peor momento llegó al final del viaje, durante el desembarque. Los ascensores del barco estaban colapsados y la congestión en los estacionamientos del puerto fue tal que la pareja tardó cerca de tres horas solo para poder salir.

«Siento que la cantidad de pasajeros supera la capacidad para ofrecer un servicio cómodo y una buena experiencia», concluyó la creadora en la descripción del video.

Su esposo, consultado en cámara sobre qué le había parecido el crucero, resumió todo con una sola palabra: «mojón».

La cubana reconoció que quizás eligieron mal la fecha, pero fue categórica al cierre del video: «es el segundo día llegamos ayer y hasta ahora creo que que no vengo más».

No es la primera vez que una cubana de la diáspora denuncia una mala experiencia con Royal Caribbean. En mayo de 2026, otra cubana en Miami denunció el pésimo servicio médico que recibió a bordo del Icon of the Seas, otra embarcación de la misma naviera.

En enero de ese mismo año, un video de cubanos en el crucero MSC Seaside desató una lluvia de críticas en redes sociales, aunque por razones distintas.

El Wonder of the Seas, construido en Francia y entregado en enero de 2022, es uno de los cruceros más grandes del mundo: 362 metros de eslora, 18 cubiertas y capacidad para hasta 6,988 pasajeros en su máximo aforo, además de una tripulación de 2,300 personas.

La creadora declaró que, tras vivir todo esto, no tiene intención de volver a abordar el Wonder of the Seas.